Les entreprises québécoises prévoient de généreuses hausses de salaire en 2023

Partager







Les entreprises du Québec prévoient des augmentations salariales moyennes de 4,1 %, excluant les gels, en 2023, plaçant la province au deuxième rang du pays.

• À lire aussi: Guide de survie à l’aube d’une (possible) récession

Considérant la pénurie de main-d'oeuvre et le nombre record de postes vacants au Québec, ces hausses de salaire historiques n'ont rien de surprenant, selon le Conseil du patronat du Québec (CPQ), qui tenait jeudi son Colloque sur les prévisions salariales 2023.

Dans ce contexte, qui s'intensifie d'année en année, les employeurs n'ont d'autre choix que d'être attrayants dans leur offre de rémunération.

«Par contre, la marge de manœuvre d’un grand nombre d’entreprises se retrouve réduite dans ce contexte inédit, surtout qu’une récession n’est pas exclue», nuance par voie de communiqué Mme Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef du CPQ.

Les gels de salaires se font de plus en plus rares et seulement 1 % des entreprises pensent y recourir, d’après l’étude.

Les TI plus généreuses

Quelques secteurs se démarquent en termes d’augmentations salariales: les technologies de l’information (4,7 %), les services immobiliers (4,65 %), les services professionnels (4,5 %) et la fabrication (4,4 %).

Pour contrer l’inflation, environ le tiers des organisations envisagerait de proposer des ajustements hors cycle, selon l’une des enquêtes.

«Les données démontrent que les employeurs sont sensibles à la réalité de l’inflation et des répercussions sur le personnel. Ils n’ont pas le choix d’être proactifs parce que le marché du travail change extrêmement rapidement. On s’éloigne de l’époque où l’évaluation de rendement se faisait une fois par année. On constate aussi que les leviers pour fidéliser les employés se diversifient et se multiplient», a affirmé M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.