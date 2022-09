Où faire de l’équitation : 6 endroits à découvrir au Québec

Partager







Sortez votre plus beau chapeau de cowboy et vos bottes de cuir, l’heure est venue d’enfourcher un cheval et de partir au galop comme si vous étiez dans un western!

Que vous soyez un cowboy dans l’âme ou que vous ayez la trouille des chevaux, ces endroits où faire de l’équitation près de Montréal vous donneront envie de partir vivre à la campagne!

Voici donc 6 endroits où faire de l'équitation!

À 45 minutes de Montréal

Situé tout près du mont Saint-Hilaire, le Centre équitation Nouvelle-France est l’endroit tout indiqué pour profiter pleinement de la nature. À l’automne, le centre propose des randonnées à cheval dans le site enchanteur de la montagne.

Réservation par téléphone seulement au 450-464-1569

1720 rang de la Rivière Nord, Saint-Jean-Baptiste, Québec

(Attention! Vérifiez le chemin ici, car Google ne vous dirigera pas à la bonne adresse!)

À 40 minutes de Montréal

L’École d’équitation 1101 située à La Présentation près de Montréal propose des cours d’équitation, mais aussi de la randonnée à cheval. Les randonneurs auront le choix entre divers sentiers à explorer, mais l’expérience y sera certainement très agréable, peu importe la saison.

101 Grand Rang, La Présentation

À 50 minutes de Montréal

Situé en Montérégie, le Ranch Liberté offre des cours d’équitation western et classique, des options de randonnées à cheval d’une ou deux heures et même des balades en traîneau durant l’hiver. À dos de cheval, vous parcourez un terrain sablonneux, une forêt et plusieurs pentes. Plaisir garanti!

324 Côte Saint-Jean, St-Roch de Richelieu

À 1h50 de Montréal

Pour une expérience de «vrai» cowboy, c’est à la ferme du Joual Vair qu’il faut vous rendre. L’établissement propose divers forfaits d’équitation qui vous donneront l’impression d’avoir mis les pieds dans le Far West. D’abord, si vous avez un minimum de connaissance à cheval, vous pourrez participer au forfait des «Apprenti-cowboys» qui vous permettra de faire du cheval durant toute une journée afin de trier et ramener le bétail de la ferme aux champs. Ensuite, le «week-end du cowboy» vous permettra de passer deux jours en nature avec vos chevaux et d’autres cowboys. Pour ceux qui n’ont pas d’expérience du tout, des randonnées à cheval d’une heure sont offertes.

3225 boulevard du Parc industriel, Bécancour

À 1h40 de Montréal

Si vous souhaitez passer un weekend bien rempli, direction Le Baluchon Éco-Villégiature. Ici, vous pourrez faire de la randonnée à cheval, mais aussi en profiter pour vous relaxer dans le joli spa de l'établissement et même passer une nuit sur place. Les activités ne manqueront pas. Hiver comme été, au Baluchon il y a de l'action. Ski de fond, randonnée pédestre, kayak, balade en calèche... Vous ne vous ennuierez pas!

3550 chemin des Trembles, Saint-Paulin

À 3h37 de Montréal

Ici, vous pourrez suivre différents cours adaptés à vos besoins et même participer à des randonnées d’équitation thérapeutique. Ces sorties en plein air sont idéales pour créer un moment de sérénité avec votre cheval et connecté avec celui-ci. Une expérience qui fait vraiment du bien après plusieurs mois de pandémie!

1251 chemin des Défricheurs, Shawinigan

