Sackboy: A Big Adventure sort bientôt sur PC [VIDÉO]

Jeudi matin, PlayStation a confirmé la sortie de Sackboy: A Big Adventure sur PC. Le jeu mettant en vedette la petite peluche tricotée arrivera le 27 octobre 2022.

L’exclusivité PlayStation, qui n’était disponible que sur PS4 et PS5, pourra donc bientôt être savourée par les joueurs sur PC.

Bande-annonce de Sackboy: A Big Adventure

PlayStation confirme également, via la bande-annonce et une publication officielle, que la version PC de Sackboy: A Big Adventure prendra en charge les moniteurs ultra-larges 4K, une fréquence d'images allant jusqu'à 120 fps, la résolution 21:9, ainsi que les technologies Nvidia DLSS et VRR.

Les configurations recommandées ont d'ailleurs été partagées:

Minimum (720p, 30fps)

Paramètres graphiques: Bas

Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R7 265

Processeur: Intel Core i5-6400 à 2,7 GHz ou AMD FX-6300 à 3,5 GHz)

Mémoire vive: 8 Go

Espace de stockage requis: 60 Go (SSD recommandé)

Recommandée (1080p, 30fps)

Paramètres graphiques: Moyen

Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX580

Processeur: Intel Core i7-4770K à 3,5 GHz ou AMD Ryzen 5 1500X à 3,5 GHZ

Mémoire vive: 8 Go

Espace de stockage requis: SSD de 60 Go

Élevé (1080p, 60fps)

Paramètres graphiques: Élevé

Carte graphique: NVIDIA GTX 1070 (8 Go) ou AMD RX 5600 (6 Go)

Processeur: Intel i7-4770k (4 cœurs, 3,5 GHz) ou AMD Ryzen 7 2700 (8 cœurs, 3,2 GHz)

Mémoire vive: 8 Go

Espace de stockage requis: SSD de 60 Go

Très élevé (1440p, 60fps)

Paramètres graphiques: Très élevé

Carte graphique: NVIDIA RTX 2070 (8 Go) AMD RX 5700 XT (8 Go)

Processeur: Intel i7-7700k (4 cœurs, 4,2 GHz) ou AMD Ryzen 7 3700x (8 cœurs, 3,6 GHz)

Mémoire vive: 16 Go

Espace de stockage requis: SSD de 60 Go

Ultra (4K, 60fps)

Paramètres graphiques: Personnalisé

Carte graphique: Nvidia GTX 3080 (10 Go) or AMD RX 6800XT (16 Go)

Processeur: Intel Core i9 9900K (8-core 3,6 Ghz) or AMD Ryzen 9 3950X (16-core 3,5 Ghz)

Mémoire vive: 16 Go

Espace de stockage requis: SSD de 60 Go

Outre les fonctionnalités DLSS et VRR, d'autres options de personnalisation et de périphériques ont aussi été ajoutées. Il est possible de jouer avec un clavier et une souris, mais PlayStation a annoncé que la prise en charge complète de la manette DualSense a été ajoutée, ce qui permet une immersion améliorée grâce au retour haptique et aux effets gâchette dynamiques. Le jeu prend également en charge les trophées et le sauvegardes dans le cloud sur Steam et sur l’Epic Games Store.

Sackboy: A Big Adventure sortira sur PC le 27 octobre prochain, et il est maintenant possible de le précommander sur Steam et l'Epic Games Store.

