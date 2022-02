Tout sur Camélia Zaki, l'Académicienne motivée et persévérante

Partager







Camélia Zaki n'est peut-être âgée que de 17 ans, mais sa carrière est déjà florissante. Certains la suivent depuis son passage à la première édition de La Voix Junior, d'autres l'ont vue sur les grandes scènes du Québec. Une chose est certaine, on n'a pas fini de la voir!

Après une ovation lors de l'Audition finale, la jeune femme de Sherbrooke a réussi à obtenir son laissez-passer pour accéder directement au manoir.

12 choses à savoir sur Camélia Zaki de Star Académie

1. Son parcours musical

Camélia chante depuis qu'elle a trois ans et demi. Rapidement, son entourage a compris que la musique était sa vocation. Elle a participé à la première édition de La Voix Junior, dans l'équipe de Marc Dupré. C'est grâce à cette expérience qu'elle a pu performer sur les grandes scènes québécoises comme le Centre Bell et le Centre Vidéotron. Elle fait également partie d'un groupe qui s'appelle NCK, elle a fait les premières parties de Marc Dupré et aussi du doublage dans le film d'animation La course des tuques. Impressionnant!

2. Pourquoi Star Académie?

C'était son rêve d'accéder à l'Académie. Sa famille la soutient de vouloir faire de la musique son métier. La jeune chanteuse veut prouver au public qu'elle est à sa place et qu'elle veut travailler dans ce domaine, c'est plus qu'une simple passion pour elle.

3. L'ancienne Académicienne qui l'inspire le plus

L'Académiciene de l'édition Star Académie 2003, Annie Villeneuve est celle qui inspire la jeune femme de 17 ans. Pourquoi? Annie Villeneuve a su perdurer dans le temps et possède une voix incroyable!

4. Chanson de son audition

En audition, elle a interprété Sober de Demi Lovato! Cette chanson porte un message fort sur la consommation d'alcool et la détresse vécue lors des rechutes d'alcoolisme. Malgré qu'elle affirme ne pas vivre avec ces démons-là, elle a su faire vibrer les émotions de la chanson durant son audition. C'est mission accomplie.

5. Sa chanson préférée du moment

C'est la mélodie de Oh my God! de Adele que Camélia fredonne ces temps-ci.

6. L'artiste avec qui elle rêve de collaborer

Faire un duo avec Shawn Mendes? Elle dit oui sans hésiter!

7. Son premier concert

Son premier concert était nul autre que celui des Jonas Brothers! Les trois frères étaient ses idoles lorsqu'elle était plus jeune.

8. Son inspiration mode

Pour la mode, Camélia n'est jamais déçue par le style de la youtubeuse Emma Chamberlain. Jupes courtes, look confortable et lunettes de soleil assorties, Emma semble toujours porter l'ensemble idéal pour affronter sa journée.

9. Son crush célébrité

Qui n'aime pas le grand Jacob Elordi après avoir visionné The Kissing Booth? Camélia aussi l'adore!

10. Son signe astrologique

Née en hiver, elle est Capricorne, un signe de terre, ce qui fait d'elle une personne honnête, fidèle et qui possède une grande force et une ténacité. La preuve? Elle continue de poursuivre ses rêves pour atteindre son objectif d'être chanteuse avec l'Académie.

11. Ses autres passions

Camélia est une grande sportive. L'Académicienne a joué longtemps au soccer, fait de l'haltérophilie et elle joue présentement dans une équipe de volleyball collégiale. Nul doute que sa vie active lui sera utile lors des longues heures de répétitions et pour son cardio avec les danses et les chansons!

12. Ses projets secrets

Pour l'instant, elle souhaite simplement marquer son passage à Star Académie et que le public et les téléspectateurs se souviennent d'elle grâce à ses performances et aux émotions qu'elle aura su transmettre.

Suivez la progression de Camélia à Star Académie lors des quotidiennes du lundi au jeudi à 19h30 et des Variétés le dimanche à 19h sur les ondes de TVA et en rattrapage sur TVA+.

