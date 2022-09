Community aura finalement son film, tel que promis

Partager







La promesse a finalement été tenue! Vendredi matin, Peacock a annoncé qu’il réunira les créateurs et les acteurs de la série Community pour un film. Ce dernier sera diffusé sur sa plateforme de diffusion sur demande, appartenant à NBCUniversal.

• À lire aussi: Marvel: la série Armor Wars sur Disney+ sera désormais un film

• À lire aussi: Deadpool 3: Ryan Reynolds annonce le retour de Hugh Jackman en Wolverine dans une vidéo hilarante

L’acteur Joel McHale a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter, qui a été aussi confirmée par Peacock.

La publication fait référence à une ligne que Abed dit dans l’épisode Paradigms of Human Memory, dans la saison 2. L’épisode en question est rapidement devenu l’un des préférés des fans. Dans cet épisode, on voit Abed qui s’approche sournoisement de Jeff, habillé comme le héros d’une nouvelle télésérie, The Cape. Adeb quitte aussitôt en courant et Jeff, visiblement en colère, crie que «la série va durer trois semaines!» En réponse, Abed dit «Six saisons et un film», créant le meme qui est devenu un cri de ralliement pour les fans de Community à travers le monde.

«‟Six saisons et un film” [...] a rapidement déclenché un mouvement auprès des fans passionnés par cette comédie de NBC emblématique, hilarante et cool», a déclaré Susan Rovner, directrice de NBCUniversal, dans un communiqué distribué aux médias. «Nous sommes incroyablement reconnaissants que 15 ans plus tard, nous soyons en mesure de livrer aux fans ce film promis et nous avons hâte de travailler avec Dan Harmon, Andrew Guest, Joel McHale, Sony et nos partenaires chez UTV pour continuer cette épopée comédique pour le public de Peacock.»

Les stars de la série originale, Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Ken Jeong et Jim Rash retrouveront le créateur Dan Harmon pour le long métrage. Bien que McHale ait tagué Donald Glover et Yvette Nicole Brown dans son tweet partageant la nouvelle, les acteurs n'ont pas été inclus dans l'annonce officielle de Peacock.

À la suite du départ fracassant de Chevy Chase et de la mort de son personnage dans la série, on peut également supposer qu’il ne reviendra pas dans le film de Peacock.

Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le film de Community, mais au moins, on peut enfin dire que la «prophétie» sera enfin accomplie.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s