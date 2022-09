Journée nationale de la vérité et de la réconciliation: encore du travail à faire

Partager







Le Canada a souligné vendredi sa deuxième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour rendre hommage aux enfants autochtones victimes des pensionnats, mais beaucoup de travail reste encore à accomplir pour notamment retrouver les tombes anonymes.

Au moins 150 000 enfants des Premières nations, Inuits et métis ont été arrachés de leurs familles de 1831 à 1998 pour fréquenter les pensionnats partout au pays.

De nombreux rassemblements sont donc organisés au cours de la journée au Canada et au Québec pour la mémoire des survivants et de ceux qui n’ont pas pu revenir chez eux.

Selon le premier ministre Justin Trudeau, il s’agit d’une «occasion de se réunir pour réfléchir à l’héritage des pensionnats et à leurs répercussions persistantes sur les survivants, leurs familles et leurs communautés».

Photo AFP Le premier ministre Justin Trudeau

M. Trudeau était d’ailleurs attendu au début de la matinée dans la région de Niagara, en Ontario, pour assister à une cérémonie du lever du soleil et un cercle de partage avec des survivants. Il doit par la suite se rendre à Ottawa pour prendre part à la cérémonie organisée au parc des Plaines-LeBreton.

Un emploi du temps qui est donc bien chargé après la controverse de l’année passée, lorsque le premier ministre avait décidé de partir en congé avec sa famille lors de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au pays.

«Nous poursuivrons la tâche douloureuse, mais nécessaire, qui consiste à retrouver les tombes non marquées et nous aiderons les Survivants à partager leur histoire, notamment grâce aux efforts de l’interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes, Kimberly Murray, qui a été nommée en juin dernier», a-t-il indiqué.

Soulignant le travail encore à accomplir, la gouverneure générale Mary Simon – qui est la première autochtone nommée à ce poste – s’est dite «témoin de la vérité et de la réconciliation en action» lors de la dernière année.

«La réconciliation demande que l’on reconnaisse la souffrance infligée par les pensionnats et que l’on se souvienne des enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. Mais elle consiste aussi à célébrer les manifestations culturelles positives», a-t-elle souligné.

Du côté de la Belle Province, le premier ministre sortant François Legault doit se rendre en matinée à Saint-Marc-de-Figuery, en Abitibi-Témiscamingue, pour une activité de commémoration à l’ancien pensionnat.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, sera présente au même endroit quelques heures plus tard.