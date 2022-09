La perte de poids extrême de Khloe Kardashian inquiète ses soeurs

Partager







La nouvelle silhouette de Khloe Kardashian, qui a fondu depuis sa dernière rupture avec Tristan Thompson, le père de ses enfants, inquiète beaucoup ses deux plus jeunes sœurs, Kendall et Kylie Jenner.

La top-modèle et la reine des cosmétiques en ont fait part à leur aînée Kim Kardashian, qui a décidé de parler avec Khloe.

«Tu as l’air vraiment très maigre. Je ne veux pas les balancer, mais Kendall et Kylie m’ont envoyé un texto pour me dire qu’elles s’inquiétaient un peu pour toi parce que tu es vraiment maigre. Je leur ai dit que tu étais un peu stressée», peut-on entendre dire l’apprentie avocate à sa sœur.

Khloe Kardashian a tout d’abord répondu qu’elle était surprise que sa sœur mannequin s’alarme pour son bien-être, ce à quoi Kim a répondu qu’elle avait tenté d'être rassurante.

Khloe a insisté sur le fait qu’elle allait bien, et a expliqué qu’elle passait juste par plein d’émotions différentes depuis sa rupture avec Tristan Thompson.

Le couple a mis fin à sa relation l’année dernière après une énième infidélité du basketteur.

Ils ont récemment eu un deuxième enfant par mère porteuse, une grossesse qui a été décidée alors qu'ils étaient encore ensemble.

«C’est beaucoup, mais j’aime juste m’isoler pour gérer les choses à ma façon. Tout le monde a ses problèmes, donc pourquoi est-ce que je les imposerais aux autres? On doit juste gérer ce qu’on a à gérer. Traverser tout ce truc avec Tristan a été incroyablement difficile. La partie la plus dure a été d’apprendre à ne plus aimer quelqu’un. C’était ma vie pendant six ans et nous n’étions pas seulement un couple, nous étions sincèrement les meilleurs amis du monde. Il était mon compagnon à la salle de sport, et nous faisions toutes ces choses ensemble. Apprendre à ne plus faire ces choses, ça prend du temps. Simplement parce que quelqu’un vous fait du mal, ça ne signifie pas que vous n’allez plus l’aimer du jour au lendemain», a-t-elle confié.

Khloe Kardashian et Tristan Thompson ont deux enfants ensemble, True, âgée de quatre ans, et un fils, dont ils n’ont pas encore révélé le prénom, né le 13 juillet dernier par mère porteuse.

Le basketteur a aussi eu un fils pendant sa relation avec la vedette de la télé-réalité, un petit Theo, né en décembre dernier, avec Maralee Nichols.

Il est également père d’un autre garçon, Prince, âgé de cinq ans et issu de sa relation avec Jordan Craig, qui était encore enceinte lorsqu’il a rencontré Khloe Kardashian.



