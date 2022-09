On fait quoi si la perte de poids d'un ou d’une proche nous inquiète?

Partager







La perte de poids de Khloé Kardashian − notamment depuis sa séparation d’avec le père de ses enfants − inquiète ses sœurs Kendall et Kylie Jenner et Kim Kardashian. Que doit-on faire lorsqu’on s’inquiète pour la santé de personne proche de nous qui a perdu beaucoup de poids? On a demandé l’avis d’une nutritionniste.

«Tu as l’air vraiment très maigre. Je ne veux pas rapporter ce qu’elles m’ont confié, mais Kendall et Kylie m’ont envoyé un texto pour me dire qu’elles s’inquiétaient un peu pour toi parce que tu es vraiment maigre. Je leur ai dit que tu étais un peu stressée», a lancé à sa sœur l’influenceuse et femme d’affaires Kim Kardashian à sa sœur dans le plus récent épisode de la deuxième saison de la série The Kardashians.

Surprise, Khloé Kardashian a répondu qu’elle vivait des montagnes russes d’émotions depuis sa rupture avec Tristan Thompson, à la suite d’une nouvelle histoire d’infidélité.

Toujours malsain de perdre du poids?

Une perte de poids, ce n’est pas nécessairement malsain, insiste d’abord la docteure en psychologie Marilou Ouellet. «Ce sont les motifs derrière la perte de poids qui vont déterminer si on a une relation fonctionnelle avec la nourriture», explique celle qui se spécialise dans les troubles alimentaires.

«On peut perdre du poids parce qu’on est en train de développer un trouble alimentaire, parce qu’on subit du stress chronique, parce qu’on vit une dépression, parce qu’on reçoit un traitement de chimiothérapie, parce qu’on fait de l’exercice en excès», énumère-t-elle.

Une perte de poids peut aussi découler d’un changement dans ses activités physiques ou ses habitudes alimentaires.

Il y a matière à s’inquiéter lorsqu’on remarque que la perte de poids est associée à un changement d’humeur ou à un isolement ou lorsque la personne nous paraît plus nerveuse lors des repas ou qu’elle évite tout simplement de manger, mentionne Marilou Ouellet.

Quoi faire si on s’inquiète pour un proche?

Si la santé d’un proche vous préoccupe, la meilleure chose à faire est de lui signifier vos inquiétudes. «Faites attention à ne pas accuser et à ne pas juger la personne là-dedans», précise néanmoins l’experte.

«On lui laisse savoir qu’elle est soutenue et que quelqu’un est là si elle a besoin, ça peut être très rassurant.»

Ne jamais commenter le poids

Aborder directement la maigreur de la personne, comme Kim Kardashian l’a fait avec sa sœur Khloé, n’est pas une bonne approche, considère Marilou Ouellet.

Il vaut mieux ne pas commenter le poids d’une personne, même si on s’en préoccupe, souligne l’experte.

«Si on est avec une personne qui se valorise beaucoup au travers de son poids ou de sa perte de poids, parfois, lui dire qu’elle a trop maigri peut avoir comme effet de renforcer le trouble», poursuit la nutritionniste.

Il faut aussi éviter de commentaires sur ce que la personne mange.

«Plus on va forcer la personne à manger ou lui mettre de la pression pour le faire, plus on va renforcer une anxiété face à l’alimentation», explique Marilou Ouellet, qui propose plutôt de faire en sorte que les repas sont des moments légers et agréables.

Ne pas oublier de penser à nous

Si vous vous ouvrez sur vos inquiétudes et que la personne n’est pas réceptive, ne la forcer pas à aller chercher de l'aide, prévient Marilou Ouellet. «La personne doit aller à son rythme et être respectée dans son intimité», ajoute-t-elle.

Si la situation de votre proche vous fait souffrir, n’hésitez pas à demander de l’aide pour vous-même, rappelle Marilou Ouellet.

«Vivre avec une personne qui a un trouble alimentaire, ça peut avoir un impact sur notre propre relation à la nourriture, mais au-delà de ça, peut avoir un impact sur notre humeur, notre stress et notre niveau de détresse», conclut-elle.

Si vous avez besoin d’aide:

ANEB Québec (Anorexie et boulimie Québec)

1 800 630-0907

anebquebec.com

