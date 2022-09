On vous résume les principales promesses des 5 partis

Partager







À l'aube du grand jour (et pour vous permettre d'y voir plus clair), le 24 heures vous présente un résumé des promesses des cinq principaux partis qui souhaitent former le prochain gouvernement.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI Le chef de la CAQ, François Legault

La CAQ formait le dernier gouvernement. Le premier ministre sortant François Legault compte bien garder ce rôle pour les quatre prochaines années. Durant la campagne, la CAQ a continué de mettre de l’avant des projets qui lui tenaient à cœur, notamment le troisième lien entre Québec et Lévis. Le parti a aussi misé sur une promesse de baisse d’impôts, et annoncé qu’il limiterait à 50 000 par année le nombre d’immigrants au Québec. Voici le détail des principales promesses.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard La cheffe du PLQ, Dominique Anglade

Le Parti libéral a formé le gouvernement à plusieurs reprises au cours de l’histoire récente du Québec. Lors du dernier mandat, il s’est retrouvé avec le rôle de l’opposition officielle, mais cette année, les intentions de vote (en termes de pourcentage) ne le placent même pas de façon nette en deuxième position, selon les sondages qui sont sortis durant la campagne. On se doute donc que le parti espère faire élire plusieurs députés afin de s’élever au-dessus de la mêlée et confirmer son importance dans le paysage politique actuel. Voici ses principales propositions.

Photo d'archives, Agence QMI Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, aux côtés de sa co-porte-parole, Manon Massé.

Durant la campagne électorale, le premier ministre sortant, François Legault, a pris tout le monde par surprise en positionnant Québec solidaire comme étant son principal rival, même si le parti ne représentait pas l’opposition officielle jusqu’alors. La formation de gauche espère consolider ses acquis des dernières années et faire des gains, en mettant de l’avant un imposant programme axé sur l’environnement et l’équité sociale.

Photo Martin Chevalier Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon

Le Parti Québécois a commencé cette campagne électorale avec un score tellement bas dans les sondages que certains analystes se demandent ce qui adviendra du parti après les élections s’il ne fait pas mieux que ce qui est projeté. Le PQ semble avoir tenté de jouer le tout pour le tout en mettant l’indépendance du Québec au cœur de son discours tout au long de la campagne, mais sa plateforme ratisse bien sûr beaucoup plus large.

Photo d’archives Le chef du PCQ, Éric Duhaime

Aux dernières élections, le Parti conservateur du Québec n’avait remporté aucun siège. La popularité du parti a gonflé pendant la pandémie, alors que certaines personnes qui remettaient en question les mesures sanitaires – ou qui s’y opposaient – se sont senties interpellées par les idées du parti, qui prône avant tout les libertés individuelles. L’arrivée d’Éric Duhaime à la chefferie et l’intégration de l'élue indépendante Claire Samson dans le caucus ont terminé d’asseoir le parti comme option envisagée par plusieurs Québécois et Québécoises.

