On vous résume les principales promesses du PCQ

Tout au long de la semaine, le 24 heures vous présente un résumé des promesses des cinq principaux partis qui souhaitent former le prochain gouvernement. Aujourd'hui: le Parti conservateur.

La campagne en bref

Aux dernières élections, le Parti conservateur du Québec n’avait remporté aucun siège. La popularité du parti a gonflé pendant la pandémie, alors que certaines personnes qui remettaient en question les mesures sanitaires – ou qui s’y opposaient – se sont senties interpellées par les idées du parti, qui prône avant tout les libertés individuelles. L’arrivée d’Éric Duhaime à la chefferie et l’intégration de l'élue indépendante Claire Samson dans le caucus ont terminé d’assoir le parti comme option envisagée par plusieurs Québécois et Québécoises.

LE CHEF - Éric Duhaime

The Canadian Press Éric Duhaime

53 ans, né à Montréal

Chef du Parti conservateur du Québec depuis 2021

Candidat dans Chauveau

Détenteur d’une maîtrise en administration publique de l’ENAP et d’un baccalauréat en sciences politiques

Fondateur du Réseau liberté-Québec, un mouvement d’inspiration libertarienne

A été animateur radio au FM93 de 2015 à 2020 et à Radio X de 2012 à 2014

Promesses du PCQ en environnement

Investir dans de grands projets miniers et énergétiques.

Encourager l’exploitation d’hydrocarbures pour favoriser l’autonomie énergétique du Québec.

Promesses du PCQ en santé

Décentraliser le système de la santé, impliquer davantage le secteur privé et encourager la concurrence entre les établissements.

Instaurer un crédit d’impôt sur l’achat d’assurance privée pour des soins médicaux offerts dans le secteur privé

Rendre l’éducation physique obligatoire dans les écoles, pendant un minimum de 30 minutes par jour, tous les jours.

Retirer au gouvernement le pouvoir de rendre la vaccination obligatoire de la population ou d’une partie de la population.

Promesses du PCQ en logement

Soutenir les locataires avec des allocations au logement déjà existantes, plutôt que de construire de nouvelles habitations à loyer modique (HLM).

Soustraire les loyers élevés du contrôle des loyers.

Permettre aux propriétaires de demander une caution à leurs nouveaux locataires.

Promesses du PCQ en économie

Réduire les impôts de manière rétroactive de 13 à 15% pour les premiers 46 295$ et de 18 à 20% pour le palier de 46 295$

à 92 580$.

Augmenter les crédits d’impôt pour les travailleurs âgés, jusqu’à 3000$ pour les 60 à 64 ans et jusqu’à 5000$ pour les 65 ans et plus.

Suspendre la taxe sur l’essen­ce pour pallier l’augmentation du coût de la vie.

Offrir une allocation de 200$ par enfant pour assumer les frais de garde après l’abolition des CPE.

Promesses du PCQ en immigration

Maintenir les seuils d’immigration à 50 000 personnes par année.

Sélectionner les immigrants selon leur «compatibilité civilisationnelle», soit la capacité d’intégration, les «valeurs occidentales» et la maîtrise du français.

Faire diminuer les seuils d’immigration si on observe une hausse de la natalité au Québec.

Promesses du PCQ en transport

Rendre les services d’autobus gratuits à Québec, plutôt que construire un tramway.

Construire un pont à l’est de Québec et une autoroute sur l’île d’Orléans comme troisième lien.

Augmenter la limite de vitesse sur les autoroutes à 120 km/h.

Élargir les autoroutes 20 et 40 pour les faire passer à 3 ou 4 voies.

Promesses du PCQ en éducation

Augmenter le budget pour l’entretien des écoles et mettre sur pied un chantier national pour la création de nouvelles écoles.

Bonifier les bourses aux étudiants dans les secteurs de l’agriculture, des soins aux aînés et de la santé.

Mobiliser les fonctionnaires qui auront perdu leur emploi après la réduction de la taille de l’État pour enseigner dans les classes et pallier la pénurie d’enseignants.

Obliger les associations étudiantes accréditées à présenter un rapport de leurs dépenses annuelles.

- Recherche et rédaction par Sarah-Florence Benjamin et Camille Dauphinais-Pelletier

