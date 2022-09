World of Warcraft: on connaît enfin la date de sortie de l’extension Dragonflight [VIDÉO]

Partager







De tout évidence, le mois de novembre sera un mois riche en sorties de jeux. Après God of War Ragnarök et Pokémon Scarlet et Violet, la nouvelle extension de World of Warcraft vient s’ajouter au calendrier. En effet, Activision Blizzard a annoncé que Dragonflight sortira le 28 novembre prochain.

Comme les extensions antérieures du MMORPG, Dragonflight accueillera les joueurs dans un tout nouveau lieu: les îles aux Dragons. Ce continent «oublié» comprendra quatre nouvelles zones remplies de quêtes, de donjons et de secrets à découvrir.

En plus des nouvelles zones, Dragonflight ajoute une nouvelle race et une nouvelle classe hybride, les évocateurs dracthyrs, qui peut changer entre une apparence humanoïde et une incarnation draconique.

L’extension de World of Warcraft, Dragonflight, sera lancée dans le monde entier le 28 novembre (et 29 novembre), à des heures précises pour chaque région.

