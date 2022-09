Copenhague: 15 bons plans pour découvrir la très cool capitale danoise

Partager







Entre tradition et modernité, Copenhague est une ville qu’il fait bon explorer à pied ou à vélo, au fil de l’eau. D’une pause détente dans un café troisième vague à une soirée animée dans un bar à vins, en passant par un après-midi au musée, cette destination regorge d’attraits qui sauront vous séduire.

Certains incontournables se trouveront inévitablement au programme tels que Nyhavn, célèbre canal situé dans le centre, les jardins de Tivoli, parc d’attractions en activité depuis 1843, et le palais d’Amalienborg, résidence de la famille royale. Mais Copenhague est une destination qui nous inspire également par son architecture et son mode de vie alors une tournée de ses repères branchés s’impose.

Sans plus tarder, partez à la découverte de la capitale du Danemark à travers cette liste de bonnes adresses et de lieux inspirants!

À quelques pas de Nyhavn, cet espace extérieur est le repère de prédilection des locaux comme des visiteurs. Grâce à des plats d’inspiration variée et à une belle sélection de cocktails, de cidres, de bières et de vins, tous les ingrédients sont réunis pour une soirée festive!

La semaine comme le week-end, ce café-boulangerie ne désemplit pas! Faites la file comme les habitants du quartier pour acheter un latte et une chocolatine à déguster sur le pouce tout en explorant ce charmant secteur de la ville.

Si une balade à travers les rues de Copenhague ne vous suffit pas pour bien comprendre l’engouement mondial envers le design danois, planifiez une visite de cet établissement nouvellement rénové. À travers huit expositions originales, vous aurez l’occasion de vous questionner sur différents enjeux dont le rôle du design en matière d’environnement.

Pour faire le plein de produits locaux en prévision d’un pique-nique, mettez le cap sur ce grand marché urbain. Vous rêvez de goûter les créations culinaires de Rosio Sanchez, ancienne cheffe pâtissière au Noma? Rendez-vous à la première taqueria Hija de Sanchez pour déguster les meilleurs tacos de Copenhague!

Impossible de visiter la capitale danoise sans se délecter de son plat traditionnel, le fameux smørrebrød. Et pour vivre l’expérience totale, c’est dans ce restaurant recommandé par le Guide Michelin, qui propose un menu 7 services évoluant au gré des saisons, qu’il faut réserver!

C’est à Carl Jacobsen, le fils du fondateur de la brasserie Carlsberg, que l’on doit la création de ce musée qui abrite une riche collection de sculptures et de peintures datant de différentes époques. Mention spéciale pour la magnifique serre de l’établissement qui offre un cadre enchanteur le temps d’une pause café.

Avec 4 adresses à travers la capitale, on peut dire que cette sympathique pizzeria a le vent dans les voiles. Mais peu importe l’endroit pour lequel vous opterez, vous êtes assuré de retrouver de la pizza cuite au four à bois, des cocktails et du vin au menu.

Rien de plus satisfaisant que de boire un verre de vin nature tout en vous laissant bercer par les doux rayons du soleil. Après une longue journée de marche dans la capitale danoise, laissez-vous tenter par un 5 à 7 les pieds dans l’eau à La Banchina!

La réputation du fameux combo lait frappé et cheeseburger de Gasoline Grill n’est plus à faire. Comme Phil Rosenthal dans le cadre de la série à succès Somebody Feed Phil, arrêtez-vous dans l’une des 8 adresses du chef Klaus Wittrup pour régaler vos papilles!

Cette visite du Diamant Noir de Copenhague comblera autant les adeptes de lecture que d’architecture.

Ce sont plus de 50 startups (restaurants, bars et boutiques) qui ont pris d’assaut ce secteur industriel de la ville pour en faire un lieu unique et rassembleur au bord de l’eau.

Ce café troisième vague est l’endroit de prédilection pour recharger vos batteries autour d’un cappuccino et d’une pâtisserie avant de partir à la découverte du quartier branché de Nørrebro.

La preuve que les Danois savent rivaliser d’originalité en matière de design? Ce parc public qui s’étend sur près de 750 mètres dans Nørrebro. Imaginé en collaboration avec ses habitants, cet espace extérieur propose trois zones distinctes qui rassemblent petits et grands dans une atmosphère vibrante.

Peut-être êtes-vous déjà familier avec les bières Mikkeller? Mais peu importe puisqu’un séjour à Copenhague sera immanquablement arrosé des bières de la plus célèbre brasserie artisanale du Danemark!

Pas toujours facile de trouver de l’hébergement abordable à Copenhague! Situés un peu à l’écart du centre historique, mais facilement accessibles grâce au transport en commun, les appartements Nord Hotel vous offrent tranquillité et joli décor de style scandinave pour un séjour des plus confortables.

