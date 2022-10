Un mini-chalet avec spa pour un parfait séjour en amoureux dans Lanaudière

Partager







Envie de fuir le quotidien? La Station Perchée pourrait (totalement) être ce qu’il vous faut. En plus de son intérieur douillet, ce micro-chalet sur pilotis offre un spa et un sauna privés au milieu de la forêt multicolore.

Conçue pour deux personnes, le mini-Airbnb La Station Perchée se trouve à Sainte-Béatrix, dans Lanaudière, à environ 1h20 de Montréal. Il est construit à flanc de montagne, sur un domaine privé.

L’intérieur du chalet est conçu sur deux étages. Au premier, vous trouverez l’aire de vie avec une cuisine complète. Au deuxième, ce sera votre chambre à coucher avec lit «King».

Le mini-chalet est doté d’un foyer intérieur, et il offre entre autres l’eau chaude, le chauffage, l’air conditionné et le wifi. On parle donc d’un séjour en nature tout confort!

Pour ce qui est de l’expérience thermale, c’est à l’extérieur que vous profiterez de votre jacuzzi et sauna privés. Pour une séance de thermothérapie complète, vous pourrez même utiliser la douche froide extérieure (ou le banc de neige, selon la saison!).

Après votre séance, vous aurez le choix de vous emmitoufler au coin d’un feu de camp ou de vous réfugier à l’intérieur pour admirer le ciel par les larges fenêtres.

Si vous séjournez sur place durant l’été, vous aurez accès à la rivière L’Assomption en 10 minutes de marche, selon les hôtes Airbnb.

Le chalet perché se situe à moins de 15 minutes de voiture de divers commerces locaux (boulangerie, boucherie-charcuterie belge, confiturier, microbrasserie, casse-croûte...) et à moins de 30 minutes de plusieurs sites de plein air (Canot Volant, parc régional des Chutes-Monte-A-Peine-Et-Des-Dalles, station de ski Val St-Côme, Super-Glissades Saint-Jean-de-Matha, etc.).

À partir de 310 $ par nuit, plus les frais.

