125 morts lors d'une émeute dans un stade en Indonésie: ce qu'il faut savoir

Partager







Au moins 125 personnes sont mortes dans un mouvement de foule en Indonésie, samedi soir. Des milliers d'admirateurs en colère ont envahi un terrain de soccer et ont été aspergés de gaz lacrymogènes par la police. Voici ce qu'on sait pour le moment.

• À lire aussi: Des manifestants dénoncent les propos de Jean Boulet sur l'immigration

• À lire aussi: une urgentologue intoxiquée à l'arsenic demande au gouvernement de prendre action

Au moins 125 décès dans le stade

Le drame a commencé quand des partisans de l’équipe locale du Arema FC ont pris d'assaut le terrain du stade Kanjuruhan, dans la ville de Malang, après la défaite de 3 à 2 de leur équipe contre celle de Persebaya Surabaya, la ville voisine. Le stade, qui a une capacité de 42 000 personnes, affichait complet, selon les autorités. Environ 3000 partisans ont envahi le terrain après le match.

La police a tenté de les rediriger vers les gradins, puis elle a envoyé du gaz lacrymogène après la mort de deux policiers, ce qui a provoqué des bousculades et un mouvement de foule indomptable. De nombreuses victimes ont alors été piétinées.

AFP

Gaz lacrymogènes, confusion, émeute

La police a lancé des gaz lacrymogènes en réaction à ce mouvement de foule que les forces de l'ordre ont qualifié d'«émeute». Des survivants ont décrit des spectateurs pris de panique, bloqués par la foule.

Des images prises à l’intérieur du stade montrent une énorme quantité de gaz lacrymogènes et des personnes s’agrippant aux barrières, tentant de s’échapper. D’autres portaient des spectateurs blessés, se frayant un chemin à travers le chaos.

«Des policiers ont projeté du gaz lacrymogène, et les gens se sont aussitôt précipités pour sortir en se poussant les uns les autres, et ça a provoqué beaucoup de victimes», a indiqué à l’AFP Doni, un spectateur de 43 ans. «Il n’y avait rien, pas d’émeute. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, ils ont soudainement envoyé du gaz lacrymogène. Ce qui m’a choqué, c’est qu’ils n’ont pas pensé aux femmes et aux enfants», ajoute-t-il.

AFP

«Les gens se poussaient [...] et beaucoup ont été piétinés en allant vers la sortie. Mes yeux brûlaient à cause des gaz lacrymogènes. Heureusement, j’ai réussi à grimper sur une clôture et j’ai survécu», a déclaré à l'AFP Sam Gilanf, un autre survivant qui a perdu trois amis lors de la tragédie.

Le directeur d’un hôpital a indiqué, sur une chaîne de télévision locale, qu’une des victimes n’avait que cinq ans.

BREAKING: More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia pic.twitter.com/YsDWQfbkRZ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 1, 2022

Le gouvernement indonésien demande une enquête et présente ses excuses

Dimanche, le président indonésien, Joko Widodo, a ordonné «une évaluation complète des matchs de football et des procédures de sécurité». Il a demandé à l’Association nationale du football de suspendre tous les matchs jusqu’à des «améliorations de la sécurité».

AFP

Quant au ministre indonésien des Sports et de la Jeunesse, Zainudin Amali, il s'est dit «désolé pour cet incident [...] regrettable qui blesse notre soccer à un moment où les partisans peuvent assister à un match dans un stade après une longue interruption pendant la pandémie de COVID-19».

Un problème de violence qui ne date pas d'hier

La violence des partisans est un problème récurrent en Indonésie, où les rivalités de longue date se sont transformées en affrontements mortels fréquents. Certains matchs sont si tendus que les joueurs des équipes de haut niveau doivent s'y rendre sous haute protection. Les partisans de Persebaya Surabaya, l'équipe visiteuse, n'avaient pas été autorisés à acheter des billets pour le match, de crainte d'incidents.

AFP

L'Indonésie et le monde du soccer sous le choc

Devant le stade, des véhicules calcinés, dont un camion de police, jonchaient les rues dimanche. Des partisans du club Arema ont jeté des pétales de fleur devant la statue de la mascotte du club en hommage aux victimes.

AFP

Cette catastrophe est «une tragédie au-delà de l’imaginable», a déclaré le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.

De nombreuses équipes et de nombreux joueurs de partout sur la planète ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux sociaux. En Espagne, une minute de silence a été observée dans les stades avant les matchs de championnat de dimanche.

Les mouvements de foule à la base de tragédies

Ce n'est pas la première fois qu'une tragédie semblable survient à l'occasion d'un match de soccer.

AFP

En 1989, un mouvement de foule au stade de Hillsborough, en Grande-Bretagne, avait causé la mort de 97 partisans de Liverpool et, en 2012, le stade de Port-Saïd, en Égypte, avait connu une autre tragédie avec 74 morts. En 1964, 320 personnes étaient mortes et plus d’un millier d’autres furent blessées lors d’un mouvement de foule au stade national de Lima, au cours d’un match de qualification entre le Pérou et l’Argentine.

À VOIR AUSSI: