Des manifestants dénoncent les propos de Jean Boulet sur l'immigration

Les déclarations controversées du ministre Jean Boulet sur l’immigration ont amené des groupes à organiser une manifestation dimanche, pour réclamer que les partis s’engagent en faveur des immigrants.

Les organismes «Debout pour la dignité» et «Le Québec c’est nous aussi» réclament que le prochain gouvernement s’engage «pour un Québec sans discrimination vis-à-vis de l’immigration». Les organismes demandent entre autres «le retrait des personnes candidates aux élections provinciales qui partagent de la désinformation afin de promouvoir la peur de l'immigration au Québec».

«Cette demande, on la fait un peu en raison des propos du ministre de l’Immigration sortant, [Jean Boulet]. Cependant, on ne veut pas être partisan, donc elle s’adresse à tous les candidats qui tiendraient des propos de la sorte, peu importe leur parti», a expliqué à l’Agence QMI Claire Launay, présidente de l’organisme «Le Québec c’est nous aussi».

Rappelons que M. Boulet a suscité un tollé en affirmant que «80 % des immigrants s'en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise». Des propos qui ont amené son chef, François Legault, a dire que Jean Boulet s’est «disqualifié» à titre de ministre de l’Immigration.



À la veille de l’élection provinciale et après plusieurs discours autour de l’immigration, les organismes organisateurs réclament plus de droits pour les personnes immigrantes ainsi qu’un engagement important de la part des candidats et du prochain gouvernement en faveur d’une non-discrimination à l’encontre des immigrés.

Reconnaissance du racisme systémique

Les manifestants réclament aussi la reconnaissance du racisme systémique par le prochain gouvernement en plus de la régularisation des personnes sans statut et au statut précaire.

«Les seules façons dont on parle d’immigration, pendant cette campagne, c’est en termes de menace pour le Québec, et souvent à l’aide de données erronées qui créent la peur chez l’électorat. Les personnes immigrantes font des pieds et des mains pour trouver leur place ici; il est donc désolant de voir que nous sommes utilisés comme des pions politiques par les partis », a souligné par voie de communiqué Claire Launay.

Plusieurs personnalités ont répondu présentes à l’appel, dont Émile Bilodeau et Renzel Dashington.

