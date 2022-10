Une chip très épicée envoie des jeunes à l'hôpital

Partager







Un défi populaire auprès des jeunes, le OneChipChallenge, inquiète des experts aux États-Unis, en raison de sérieux risques qu’il pose pour la santé.

Le défi consiste à manger une croustille très épicée et d’attendre le plus longtemps possible avant de boire de l’eau.

L’entreprise qui commercialise le produit, Paqui, existe depuis quelques années. En 2022, leur édition spéciale est au goût du piment le plus fort au monde, le Carolina Reaper.

Sur son site web, l’entreprise affirme que la croustille contient le «piment Carolina Reaper et le piment Trinidad Scorpion Butch. C’est tellement épicé, que votre langue deviendra bleue».

Le «New York Post» rapporte que des enfants auraient même été admis en centre hospitalier après avoir participé au défi, et des experts soulèvent la dangerosité de consommer la chip.

Les conséquences du défi

Une utilisatrice de la plateforme TikTok a voulu sensibiliser les internautes quant aux conséquences de réaliser le défi.

Sa nièce, qui a mangé la croustille, a été transportée en centre hospitalier après avoir développé des douleurs à l’estomac. Les médecins racontent que la fille a dû recevoir plusieurs traitements pour soulager ses douleurs.

Aux États-Unis, l’Alabama, le Texas et la Californie ont enregistré une hausse des hospitalisations en raison de la commercialisation du produit ultra épicé.

Malgré les avertissements des autorités, il est toujours possible de se procurer l’item.

