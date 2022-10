7 mythes à déconstruire sur l'épargne

Partager







Le Mois de l'épargne est déjà commencé ! C'est le moment idéal pour revoir ses finances personnelles et parfaire ses bonnes habitudes afin de mieux épargner.

Vous voulez partir en « backpack » pendant 3 mois en Amérique du Sud ? Vous avez le désir de retourner aux études pour vous réorienter professionnellement ? Vous souhaitez faire le grand saut dans l’immobilier en achetant votre tout premier condo d’ici 5 ans ? C’est possible, en épargnant !

Peu importe le montant, tous les conseillers et planificateurs financiers seront d’accord : épargner, ce n’est pas compliqué !

« L’épargne, c’est un peu comme repenser certains comportements. C’est laborieux au départ, mais avec le temps, ça se transforme en réflexe naturel. Commencez avec un premier montant, même minime. L’important, c’est d’activer l’habitude », mentionne Louis-Alexandre Lacoste, directeur général d’ÉducÉpargne.

Démystifions les mythes (et réalités) entourant l’épargne pour vos projets à court ou moyen terme :

1. Il faut épargner 20 % de son salaire net*.

« Idéalement, c’est vrai », nous dit Simon Houle, planificateur financier et secrétaire-trésorier chez ÉducÉpargne.

Pour une bonne discipline d’épargne, il nous suggère l’approche 50-20-30. Cette formule consiste à consacrer 50 % des revenus aux dépenses incontournables, comme le logement, le transport, l’épicerie et les paiements mensuels obligatoires.

Ensuite, on consacre 20 % à l’épargne : ça, c’est pour la future maison, le voyage, le retour aux études, le fonds d’urgence et, un jour, la retraite.

Et le 30 % qui reste ? On se gâte ! Essayer le nouveau bar à vin du quartier, faire la tournée des boutiques, s’envoler pour un week-end à New York, partir en road trip en Gaspésie, commander un nouveau téléphone : amenez-en, mais à 30 % !

*À noter que le salaire net est le montant qui correspond à l’intégralité à percevoir (salaire, contrat de travail) après l’impôt. Pour un travailleur autonome ou un pigiste, c'est plutôt le revenu net (des dépenses reliées au travail) après impôt.

2. Le fonds d’urgence, c’est seulement pour les travailleurs autonomes.

Faux. C’est pour tout le monde. « On ne sait jamais ce qui peut arriver », rappelle Simon Houle. Une malchance, une perte d’emploi ou un problème de santé peuvent rapidement bouleverser nos finances et on se retrouve dans le rouge.

« Le fonds d’urgence, ça diminue le stress dans notre vie professionnelle et personnelle », mentionne Simon Houle. Votre objectif ? Tenter de mettre de côté l’équivalent de trois mois de salaire.

Conseil : pour atteindre un niveau plus expert, faites travailler ce montant dans un compte d’épargne à intérêt élevé, plutôt qu’un compte courant !

3. Il est préférable d’investir son épargne ailleurs que dans son compte courant.

Vrai. Épargner c’est impératif, mais si vous visez le moyen ou le plus long terme, vous gagnerez à utiliser un produit d’épargne qui génère des rendements supérieurs à ceux des comptes bancaires courants.

Autrement dit, cherchez à faire fructifier votre argent ! Plusieurs le font par l'entremise de leur CELI ou leur REER, deux options qui, si elles sont investies au bon endroit, peuvent générer des rendements annuels supérieurs, en plus de s’accompagner de précieux avantages fiscaux – vos impôts.

4. Il faut gagner beaucoup d’argent pour épargner.

Faux. Louis-Alexandre Lacoste conseille de faire un budget clair et honnête, puis d’activer le prélèvement automatique du montant à épargner.

Par exemple, de votre compte bancaire régulier vers un CELI ou un REER. « C’est automatique et comme on ne voit pas les montants sortir, l’habitude se développe sans effort. Eh oui ! Même avec 20 $ par semaine, on peut arriver à de grandes choses ».

5. C’est mieux de payer ses dettes avant de commencer à épargner.

Vrai... et faux ! Ça dépend de la dette. Simon Houle rappelle que certaines dettes sont à payer sans délai. « Vaut mieux s'affranchir des dettes aux intérêts élevés, comme celles des cartes de crédit, plutôt que de profiter d’un potentiel de rendement de 5 % dans notre CELI. »

D’autres dettes, notamment l’hypothèque et le prêt étudiant, ne sont pas nécessairement à prioriser, surtout si des sommes dégagées peuvent être consacrées à l’épargne.

6. Le REER, c’est juste pour la retraite !

Règle générale, c’est vrai. Mais le REER, c’est aussi un formidable tremplin vers le RAP – eh non, on ne vous incite pas à vous lancer en musique ici !

Le RAP (Régime d’accession à la propriété), c’est le meilleur outil pour retirer un montant du REER et le consacrer à la mise de fonds d’une première maison ou d’un premier condo.

Le montant du retrait peut aller jusqu’à 35 000 $ par personne, sans pénalité fiscale – encore vos impôts. Si vous êtes deux, on parle d’une mise de fonds potentielle de 70 000 beaux dollars ! Bien utilisé, le RAP vous permet de sortir temporairement des sommes de votre REER sans payer d’impôt.

7. Quand on est jeunes, on n’a pas besoin de consulter un professionnel pour épargner.

Faux. Au-delà du budget et de l’épargne, les conseils de professionnels facilitent la prise de meilleures décisions. Adoptés jeunes, certains comportements peuvent valoir leur pesant d’or.

Le directeur général d’ÉducÉpargne recommande de profiter des conseils de spécialistes reconnus par des organismes crédibles, comme l'AMF. « L’ami ou la belle-sœur ne sont peut-être pas les meilleures ressources pour optimiser le rendement de votre épargne. »

Il ajoute « [qu’]épargner, c’est se donner la liberté de réaliser nos rêves. La planification doit s'adapter à nos modes de vie, nos revenus et nos aspirations, c’est pourquoi les finances sont justement personnelles à chacun. »

Vous aimeriez en apprendre davantage sur l'épargne ? Consultez dès maintenant le site Web d'ÉducÉpargne, la référence neutre de l'épargne au Québec.

ÉducÉpargne vous invite également à participer à son concours pour remporter l’un des deux CELI de 1 000 $. Avec ce prix en poche, ça commencerait bien vos nouvelles habitudes d’épargne ! Ce concours et la campagne du Mois de l’épargne sont présentés conjointement par Beneva, Fondaction, le Fonds de solidarité FTQ et Retraite Québec.