Barack et Michelle Obama célèbrent 30 ans de mariage

30 ans de mariage, ce n’est pas rien. Le couple Obama célèbre ses noces de perle avec une publication Instagram qui nous fait encore croire au grand amour.

L’ancien président des États-Unis a partagé quelques clichés retraçant les années passées en compagnie de sa douce moitié, accompagné d’une description qui ne laisserait personne indifférent.

On peut lire: «Miche, après 30 ans, je ne suis pas certain pourquoi tu n’as pas changé, mais moi oui. Je sais que j'ai gagné à la loterie ce jour-là, que je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure partenaire de vie. Joyeux anniversaire, ma chérie!»

Le couple s'est rencontré en 1989 lorsque Michelle était avocate au cabinet Sidley Austin de Chicago et qu’elle a dû faire visiter les bureaux à un nouvel employé du nom de Barack Obama. Sortant tous les deux de Harvard, l’entreprise avait pensé qu’ils pourraient bien s’entendre.

Le 3 octobre 1992, après trois ans de fréquentations, Barack et Michelle se disaient finalement «oui».

Depuis, ils ont eu deux enfants, Malia (24 ans) et Sasha (21 ans) Obama, et ont aussi été le couple le plus influent des États-Unis de 2009 à 2017 alors qu’ils occupaient les fonctions de président et première dame.

Toutes nos félicitations au couple et en leur souhaitant 30 autres années de bonheur!

