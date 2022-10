Dans l'univers musical de Taktika

Partager







Après nous avoir balancé Rap Queb Monuments, véritable who’s who de l’histoire du hip-hop d’ici, Taktika compte bien défendre ce dernier album partout au Québec.

T-Mo (Frédéric Auger) et B-Ice (Simon Valiquette) savent de quoi il en retourne. Ils trimballent leur rap depuis 1996 avec le même enthousiasme contagieux.

Complices sur scène et en studio, les deux rappeurs de Charny entretiennent leurs affinités musicales depuis le primaire.

Vous avez plusieurs collaborations sur Rap Queb Monuments. Est-ce que ça a été compliqué de rassembler tout ce monde-là pour faire un album?

Simon : Le monde a accepté vite, mais c'est sûr que plus t'as d'intervenants dans un projet, plus il y a de démarches à faire.

Fred : C’est tous des artistes qui ont des carrières, qui sont occupés. Ce bout-là était plus complexe. Limoilou Starz sont quand même 8 à participer sur la toune. Ils sont beaucoup.

Lion G avait pas rappé depuis 13 ans. Il voulait être sûr de bien travailler son texte. Les gars du 83, c’était facile.

Imposs est rendu avec un studio maintenant à Montréal. On est allés enregistrer Drama, Imposs et Sans Pression. Ticaso, on l’a fait ailleurs.

Comment avez-vous découvert que vous avez des affinités musicales, vous deux?

Simon : On s’est connus à 10 ans. On écoutait le même genre de musique. On regardait les vidéoclips à MusiquePlus. Au début, on écoutait autre chose que du rap: Metallica, Guns ‘n’ Roses. Après ça, on écoutait Rage Against the Machine, du punk. Puis on a vraiment commencé à tripper sur le hip-hop...

C'est quoi le premier show qui vous a marqué?

Simon : Guns ‘N’ Roses, Metallica au stade en 92 quand il y a eu l’émeute. J’avais 10-11 ans. J’avais été là avec le chum à ma mère.

Fred : Presha Pack, le premier groupe de hip-hop de Québec. Canox était là-dedans. Souleymane aussi, un gars qui a eu une grande influence sur la culture à Québec. Ça m’avait marqué de voir qu’à Québec il pouvait y avoir des shows de rap comme ça.

Sinon, le show d’IAM au Métropolis pour le lancement de L'école du micro d'argent, c'était assez spectaculaire.

Les premiers albums hip-hop qui vous ont vraiment accrochés?

Fred : La première cassette rap que j’ai eu c’est Black Sheep. Mais à ce moment-là on était plus influencés par les affaires très populaires comme MC Hammer et Vanilla Ice. On avait 9 ou 10 ans. C'est après qu’on est tombé dans le punk rock et qu’on est revenu au rap. Le premier qui m'a vraiment marqué, c'est Snoop Dogg avec Doggy Style. C’était en même temps que Dr. Dre et The Chronic. Pas longtemps après, ça a été Wu-Tang.

Simon : Je me souviens de Method Man. Son album solo, je l'écoutais en boucle.

Vos paroliers préférés?

Fred : Pas Snoop! (Rires...) Mais deux personnes qui m'ont influencé sont Shurik'N et Kery James. Les textes qu’ils faisaient, c’était incroyable.

Un artiste ou des artistes qu'on ne connaît pas assez selon vous?

Fred : J'apprécie beaucoup Saye, un rappeur de la Rive-Sud de Québec. Il n’a peut-être pas assez de visibilité par rapport au talent qu'il a.

On dit souvent que le rap a pris plus de place dans l'industrie de la musique au Québec. Pensez-vous qu'il y a encore beaucoup de choses à faire?

Simon : C'est déjà beaucoup mieux. Mais dans les radios, on n'entend que quelques artistes de rap québécois. On pourrait les compter sur les doigts d'une main. Quand tu passes à la radio pendant les heures de grande écoute, ça te donne un élan.

Fred : Loud a fait une mini percée en Europe, mais j'aimerais voir un artiste québécois qui explose à l'international. Notre hip-hop est rendu là. Il y a des artistes qui ont le talent pour aller plus loin. Mindflip, c’est un gars de Gatineau qui est vraiment bon. Il est parti tout seul pour créer son propre buzz.

Vous avez parlé de MusiquePlus, est-ce que ça vous manque?

Simon : Ce qui était l’fun avec MusiquePlus, c’est que t'avais des connaisseurs de musique qui faisaient de l'éducation. Je trouvais ça enrichissant.

Fred : Tu peux le trouver ailleurs. Moi je ne reviendrais pas en arrière parce qu'aujourd'hui, Internet a tellement ouvert de portes à un paquet de choses. On a beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on fait.

Ça donne aux artistes une possibilité de créer leur propre audience. Le plus bel exemple c’est Souldia. Il a bâti son audience et à un moment donné il s’est ramassé avec 100000 followers sur Facebook et Instagram. C'est pas les médias mainstream qui l’ont amené là.

Dans vos rêves les plus fous, est-ce qu’il y a un artiste avec lequel vous aimeriez collaborer?

Fred : Snoop, même s’il fait pas pantoute la même musique que moi, ça demeure quand même un artiste qui m'a marqué. Nas, c'est un artiste pour qui on a énormément de respect aussi.

On a eu la chance de collaborer avec Kery James de façon interposée avec Soulkast. Ce rêve-là, je l’ai réalisé.

Simon : On a quand même eu KRS-ONE, un artiste pour qui on a beaucoup de respect.

Fred : Sinon les gars de Wu-Tang...

Simon : Outkast. On est des gros fans de Big Boi. Andre est moins présent aujourd’hui, mais ce sont vraiment des gars qui ont un méga-talent.

Vos projets dans les semaines à venir?

Simon : La promotion de l'album. On a des spectacles qui s'en viennent.

Fred : L'idée principale avec Rap Queb Monuments, c’était de fêter notre 25ème anniversaire. La longévité de Taktika est une de nos plus grandes fiertés.

