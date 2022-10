Horizon Zero Dawn: un «remaster» serait en développement pour la PS5

Partager







Selon des sources de MP1ST et VGC, Sony Interactive Entertainment pourrait sortir un remaster du titre Horizon Zero Dawn pour la PS5.

La nouvelle version du jeu, originalement lancé sur PS4 en 2017, comporterait des visuels améliorés semblables à sa suite Horizon Forbidden West, sortie cette année.

En plus de l’ajout de nouveaux modèles de personnages, d'éclairages et d'animations, ce remaster pourrait également comporter de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, des nouveaux modes de graphisme et des améliorations dans sa jouabilité.

Un jeu multijoueur?

MP1ST rapporte également que Guerilla Games travaillerait sur un jeu multijoueur basé sur la franchise Horizon pour PS5 et PC. Toutefois, peu de détails ont été partagés sur ce projet.

Un document, remis à Gematsu, présenterait plusieurs projets Sony Interactive Entertainment annoncés et non annoncés. Ce document corroborerait l'existence d'une version remastérisée d'Horizon Zero Dawn pour PS5 et du fameux projet multijoueur Horizon pour PS5 et PC. Le média aurait à son tour vérifié les titres répertoriés dans le document avec plusieurs sources familières avec leur développement, y compris les titres Horizon.

Il ne serait donc pas étonnant d’entendre prochainement d’autres informations concernant la franchise Horizon. Une histoire qu'on suivra de près!

