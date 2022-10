La journée des élections québécoises en 10 chiffres importants

Partager







Pour mieux comprendre le déroulement de la journée électorale, voici 10 chiffres à garder en tête. De quoi impressionner vos amis lors de la soirée électorale!

De 9h30 à 20h

Les bureaux de scrutin sont ouverts lundi, de 9h30 à 20h. Vous devriez avoir reçu par la poste une carte de rappel vous indiquant le lieu de votre bureau de vote. Sinon, l’information est disponible sur le site d’Élections Québec. Vous devez avoir une pièce d’identité en main pour exercer votre droit de vote.

Photo d’archives

4 heures

Le jour des élections, votre employeur est tenu de vous laisser au moins quatre heures consécutives pour aller voter durant les heures d’ouverture des bureaux de vote. La loi électorale précise que cela doit se faire «sans diminution de salaire ni autre sanction». Par exemple, si vous travaillez normalement de 9h à 17h, votre employeur peut vous permettre d’arranger votre horaire pour terminer à 16h, soit quatre heures avant la fermeture des bureaux de scrutin.

125

La carte électorale du Québec compte 125 circonscriptions. Les Québécois éliront donc, lundi soir, 125 députés qui siégeront à l’Assemblée nationale pour les quatre prochaines années.

Photo d'archives

63

Un parti qui réussit à faire élire 63 députés formera un gouvernement majoritaire, puisqu’il aura ainsi plus de députés à l’Assemblée que tous les autres partis réunis.

74

C’est le nombre de sièges que la CAQ avait remporté lors des élections générales de 2018. En raison de notre mode de scrutin, le parti de François Legault a ainsi pu former un gouvernement majoritaire, bien qu’il n'eût récolté que 37,4% des votes. M. Legault s’était engagé à réformer le mode de scrutin lors de son mandat, mais il a finalement renié sa promesse.

Photo d'archives

102

Le record à battre! Pour les amateurs d’histoire, sachez que le record du plus grand nombre de sièges remportés par un gouvernement date de 1973, quand les libéraux de Robert Bourassa avaient fait élire 102 députés. L’Assemblée nationale ne comptait alors que 110 sièges! Toutefois, signe que les choses changent vite en politique, les libéraux ont été battus par les péquistes trois ans plus tard, en 1976. Le parti de René Lévesque était alors passé de 6 à 71 députés.

Photo d'archives Robert Bourassa

38%

38% des Québécois auraient l’intention de voter pour la CAQ en date du 1er octobre, selon le plus récent sondage Léger-Le Journal-TVA-QUB. Il s’agirait d’un résultat semblable à celui de 2018, mais qui pourrait bien se traduire par un plus grand nombre de sièges en raison notamment d’un plus grand morcellement des oppositions. Ce dernier coup de sonde de la campagne estime que les appuis au PLQ se situent à 17%, que QS et le PCQ récolteraient chacun 15% des voix. Le PQ ferme la marche avec 14% des intentions de vote.

5

Pour la première fois depuis longtemps, cinq partis majeurs sont en lice et ont de réelles chances de faire élire des députés lundi soir. La dernière fois qu’une élection générale s’était soldée par la représentation de cinq partis à l’Assemblée nationale, c’était en 1976, lors des élections qui avaient mené René Lévesque au pouvoir. Cette année-là, en plus du Parti Québécois, le Parti libéral, l’Union nationale, le Ralliement créditiste et le Parti national populaire avaient fait élire au moins un député.

PHOTOS Agence QMI

880

Au total, 880 candidatures ont été acceptées par Élections Québec dans les 125 circonscriptions. Il y a en moyenne sept candidats par circonscription; la plupart des électeurs ont donc plus de choix que les cinq principaux partis nationaux. La circonscription avec le plus de candidats est celle de Verdun, à Montréal. On y retrouvera 11 noms sur le bulletin de vote.

66,4%

Taux de participation aux dernières élections générales, en 2018. À ce jour, 24,4 % des électeurs inscrits se sont déjà prévalus de leur droit de vote par anticipation. En 2018, ce nombre était de 17,8%.