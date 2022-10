Luttes à surveiller, où voter, quoi apporter: ce qu’il faut savoir en cette journée de scrutin

Partager







Ça y est: après 36 jours de campagne, c’est maintenant l'heure d’aller voter. Voici tout ce que vous devez savoir pour vous y retrouver en ce jour de scrutin... et pour vous préparer à la soirée électorale.

Allez voter

Les bureaux de scrutin sont ouverts toute la journée, de 9h30 et 20h. Si vous attendez en fil pour aller voter à l’heure de fermeture des bureaux, vous pourrez voter.

Photo d'archives, Agence QMI

Votre employeur doit vous allouer au moins quatre heures consécutives pour aller voter, sans que cela n’affecte votre salaire, prévient Élections Québec.

Cette période ne doit pas non plus inclure le temps qui est normalement prévu pour les repas. Vous devez toutefois faire la demande à votre employeur pour obtenir le congé, puisqu’il n’est pas systématique. Par exemple, si vous travaillez de 9h à 17h, votre employeur pourrait vous libérer à 16h. Si vous travaillez de de 12h à 20h, il pourrait vous faire commencer à 13h30.

Ce que vous aurez besoin pour voter

Afin de pouvoir voter, vous devez présenter une pièce d’identité avec photo, comme un permis de conduire, une carte d’assurance maladie ou un passeport. Ce n’est pas obligatoire, mais il est conseiller d’apporter votre avis d’inscription ou la carte de rappel jaune, que vous devriez avoir reçus par la poste.

Petit rappel: vous devez impérativement voter avec le crayon de plomb fourni par Élections Québec.

Critères requis pour voter

Avoir 18 ans ou plus

Être citoyen canadien Résider au Québec au moins depuis le 3 avril 2022

Être inscrit sur la liste électorale (vous pouvez vérifier votre inscription sur le site du Directeur général des élections du Québec)

Ne pas être sous curatelle ou avoir perdu ses droits électoraux

Voter en six étapes

Rendez-vous à la table indiquée, puis dites votre nom ainsi que votre adresse et présentez une carte d’identité. Rendez-vous derrière l’isoloir, avec le bulletin de vote que vous aura remis le personnel électoral. Faites un X, un crochet ou une autre marque dans le cercle à côté du nom du candidat de votre choix. Repliez votre bulletin de vote et retournez à la table. Déchirez le talon de votre bulletin de vote en suivant le pointillé et remettez-le au personnel. Déposez votre bulletin de vote dans l’urne.

Taux record de vote par anticipation

24,44% des électeurs inscrits à liste électorale ont déjà voté par anticipation, un record au Québec.

En 2018, 17,93% des électeurs l’avaient fait.

Un petit rappel des chefs

François Legault

Le chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre sortant tente d’obtenir un nouveau mandat dans la circonscription de L’Assomption, dans la région de Lanaudière, où il est député depuis 2012.

Photo La Presse Canadienne / Paul Chiasson

Dominique Anglade

La cheffe du Parti libéral du Québec est députée de Saint-Henri-Sainte-Anne depuis 2015. Cette circonscription regroupe les quartiers Saint-Henri, la Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Ville-Émard, Côte-Saint-Paul et Griffintown. Depuis 2020, elle était cheffe de l’opposition officielle.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Gabriel Nadeau-Dubois

Le co-porte-parole de Québec solidaire est député de Gouin, dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie à Montréal, depuis 2017. Avant le déclenchement de la campagne électorale, il était chef du deuxième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale.

Photo Stevens LeBlanc

Paul St-Pierre Plamondon

Chef du Parti Québécois depuis 2020, il tente d’obtenir un premier mandat dans Camille-Laurin, dans l’Est de Montréal. Une victoire lui permettrait de faire son entrée à l’Assemblée nationale.

Photo d'archives, Agence QMI

Éric Duhaime

Le chef du Parti conservateur du Québec tente lui aussi de faire son entrée dans le Salon bleu. Il se présente pour la première fois dans la circonscription de Chauveau, dans la région de la Capitale-Nationale.

Photo d'archives, Agence QMI

Combien de sièges pour la victoire?

À l’issu des élections, 125 députés seront élus pour représenter chacune des circonscriptions du Québec. Pour former un gouvernement majoritaire, un parti doit obtenir plus de la moitié des sièges, soit un minimum de 63 sièges. Si aucun parti ne remporte 63 sièges, celui qui en obtient le plus composera un gouvernement minoritaire.

Circonscriptions à surveiller

Plusieurs luttes chaudes se trament dans différents secteurs du Québec. Voici quelques circonscriptions qui seront scrutées à la loupe lors de la soirée électorale.

À Montréal

Verdun

La circonscription de Verdun, libérale depuis 1966, se retrouve dans une véritable lutte à trois entre QS, la CAQ et le PLQ. La députée sortante et candidate libérale Isabelle Melançon était troisième dans les sondages. Elle s’oppose à la caquiste Véronique Tremblay, conseillère municipale dans l’équipe de la mairesse Valérie Plante, et Alejandra Zaga Mendez, présidente de QS.

Camille-Laurin

Malgré la bonne performance du chef péquiste Paul St-Pierre-Plamondon depuis le début de la campagne électorale, sa victoire dans Camille-Laurin reste incertaine. Le retrait forcé de la solidaire Marie-Ève Rancourt, filmé en train de voler des dépliants du PQ dans une boîte aux lettres, pourrait lui donner un coup de main. La lutte se fera entre le péquiste et Richard Campeau de la CAQ.

Saint-Henri-Sainte-Anne

La lutte s’annonce serrée dans la circonscription de la cheffe du PLQ Dominique Anglade, qui fait face à une forte opposition de la CAQ (Nicolas Huard-Isabelle) et de QS (Guillaume Cliche-Rivard). En 2018, c’est QS qui était arrivé deuxième.

Maurice-Richard

QS peut espérer faire un gain sur l’île de Montréal dans cette criconscription qui était représentée par Marie Montpetit (élue sous la bannière libérale avant de terminer son mandat comme indépendante). Le PLQ ne serait d'ailleurs plus dans le coup, alors que la lutte se fera entre QS et la CAQ.

Photo d'archives, Simon Clark Marie Montpetit

À Québec

Taschereau

Québec solidaire réussira-t-il à conserver cette circonscription que représentait Catherine Dorion, qui a depuis quitté la vie politique. La recrue de QS Étienne Grandmont, pro-tramway et anti-troisième lien, semble profiter d’une courte longueur d’avance, selon différents sondages. Il affronte la péquiste Jeanne Robin et la caquiste Pascale St-Hilaire.

Photo Stevens LeBlanc Catherine Dorion

Chauveau

Éric Duhaime réussira-t-il à remporter la circonscription de Chauveau? Il se livre à une chaude lutte avec le député sortant et candidat pour la CAQ, Sylvain Lévesque.

Ailleurs au Québec

Sherbrooke

La solidaire Christine Labrie avait causé la surprise en 2018 en remportant la circonscription. Cette année, elle serait coude-à-coude avec Caroline St-Hilaire, ex-mairesse de Longueuil et ex-députée du Bloc et ex-commentatrice télé.

Saint-François

QS mise gros sur cette circonscription, où se présente la Dr Mélissa Généreux, ex-directrice régionale de la santé publique. C’est d’ailleurs là que le parti a lancé sa campagne. Elle se livre à une chaude lutte avec la candidate caquiste et députée sortante, Geneviève Hébert.

Rouyn-Noranda

La victoire n’est pas assurée pour la candidate sortante et députée sortant de QS Émilise Lessard-Therrien. En 2018, elle avait remporté la circonscription par seulement 500 voix devant la CAQ. Son principal rival: le candidat caquiste Daniel Bernard, un conseiller municipal de Rouyn-Noranda et ancien député libéral jusqu’en 2012.

