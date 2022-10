Un couple dans l’eau chaude après avoir teint une chute d’eau pour un «gender reveal».

Partager







Avant, on avait des gâteaux d’une couleur rose ou bleu, tout dépendant du sexe du bébé. Maintenant on doit absolument trouver la manière la plus originale possible pour être certain que les réseaux sociaux s’en souviennent.

C’est peut-être original mais ça ne veut pas dire que c’est brillant pour autant.

Voulant faire une belle vidéo pour Instagram, ce couple a décidé de teindre une chute d’eau en bleu ciel.

La vidéo avait déjà amassé plusieurs milliers de vues avant d’être supprimée par le couple en question, mais certains ont eu le temps de l’enregistrer et la publier sur Twitter et Reddit par la suite. Ils sont devenus viraux en quelques heures à peine.

Um casal de Tangará da Serra (MT) decidiu tingir de azul uma cachoeira para anunciar que o filho que estão esperando é menino. Os vídeos publicados no Instagram foram apagados depois da repercussão negativa.

Bien que l'événement se soit produit sur un terrain privé, il reste la chute d'une rivière un peu plus loin.

Les autorités environnementales du Brésil se sont penchées sur les impacts que ce «gender reveal» pourrait avoir à long terme et ont d’ailleurs lancé une enquête.

L'une des personnes à l'origine de la révélation a dit qu'aucun produit chimique n'avait été utilisé, mais les autorités attendent la fin de l’investigation avant de sauter aux conclusions.

La morale dans cette histoire: Gardez ça simple, ça risque d’être moins de trouble au final.

