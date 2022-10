Annie-Soleil Proteau émue aux larmes lors de l'élection de PSPP et Jean-Marc Léger se moque des fanatiques du PCQ

Partager







C'est, pour la dernière fois, l'heure de PERDUS EN CAMPAGNE: notre tour d'horizon des petites choses qui sont passées sous le radar, dans les dernières heures, lors de la campagne électorale.

Les jeux sont faits: à 20h08 lundi soir (soit 8 minutes après la fermeture des bureaux de vote), on savait déjà qui avait gagné les élections.

Bon, on le savait déjà avant même le début de la campagne électorale, mais n'empêche, ces trente-quelque derniers jours nous ont procuré plein de beaux moments de rigolo-politique.



Et en ce beau mardi matin, il y en a pour qui le réveil est brutal, et d'autres qui sortent du lit plein d'espoir.



Parmi ceux, on retrouve quelqu'un qui est habitué de se lever tôt: Annie-Soleil Proteau.



La conjointe du député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé a en effet été trés émue d'apprendre l'élection de Paul Saint-Pierre Plamondon.

Peut-être qu'Annie-Soleil s'était inquiétée durant toute la soirée de la possibilité que son ami de coeur n'ait qu'un seul ami de travail pour les quatre prochaines années.

Jean-Marc Léger casse les partisans d'Éric Duhaime

Victime d'harcèlement de la part de fanatiques du Parti conservateur du Québec, l'expert en sondages s'est bien payé la tête de ceux-ci dans un gazouillis publié mardi matin.

Non seulement il n'avait pas sous-estimé la performance du PCQ, il avait (très légèrement) surestimé celle-ci.

Un mot plus personnel.



Depuis un an, je me fais harceler et insulter par les partisans du PCQ qui crient à la manipulation et à la sous-évaluation de leur parti.



Au final, Leger a surestimé le PCQ de 1%. (14% vs 13%)



On fera mieux la prochaine fois. 🙃 — Jean-Marc Leger (@JeanMarcLeger1) October 4, 2022

Marwah Rizqy et sa grossesse

Durant la diffusion de la soirée électorale à Radio-Canada, lorsqu'on a appris que Marwah Rizqy était ré-élue dans la circonscription de Saint-Laurent, on nous a aussi mentionné qu'elle était en train d'accoucher.



Toutefois, une de ces deux informations était fausse. Devinez laquelle.

Ce tweet pourra sans doute vous éclaircir.

Merci Saint-Laurent!!! 😍

Et non, je ne suis pas en train d’accoucher. 😅 — Marwah Rizqy (@marwahrizqy) October 4, 2022

La réforme

Au lendemain de cette élection, une expression est au bout de toutes les lèvres: la réforme du mode de scrutin.



Donc, si l'élection était aujourd'hui plutôt qu'hier, la vraie question de l'urne serait «Devrait-on réformer le mode de scrutin?»

Et si on voulait que l'option du OUI gagne un référendum, ça devrait peut-être y être la question qu'on y pose.



En tout cas, des gens chez Radio-Canada se sont penchés sur la question et ont fait la démonstration de ce qu'aurait l'air l'Assemblée nationale si le projet de loi 39 était adopté.

Voici ce à quoi aurait pu ressembler l’⁦@AssnatQc⁩ au lendemain de l’élection avec un mode de scrutin proportionnel #qc2022 #polqc https://t.co/Yodj4KTjf1 — Roch Courcy (he/him) (@roch) October 4, 2022

Ça serait différent.



À moins qu'il ne se passe quelque chose de complètement capoté dans les 24 prochaines heures, ce sera notre dernière rubrique PERDUS EN CAMPAGNE cette année.



Sur ce, bonne journée. À dans quatre ans, à la même chips-heure, sur le même chips-site.

