Dead Space: EA Motive dévoile du gameplay violent et prometteur [VIDÉO]

Mardi matin, EA Motive a dévoilé une nouvelle bande-annonce montrant du gameplay du tant attendu remake de Dead Space.

Promettant des séquences brutales, le studio montréalais a livré une vidéo qui excitera certainement les fans de Dead Space et de jeux d’horreur de survie. La vidéo de 2 minutes 25 secondes présente des graphismes époustouflants et des images dérangeantes. Mais elle montre également notre protagoniste qui dégomme des monstres dégueulasses à coups de poing, de canon et de lance-flamme.

Gameplay de Dead Space

La vidéo montre également des séquences du personnage qui doit traverser des couloirs en flottant dans un environnement zéro gravité. On ne peut qu’imaginer le stress que vivra le joueur une fois en apesanteur.

EA Motive a dévoilé plus tôt que Dead Space sera une seule séquence du début à la fin. «Du début à la fin du jeu, il n'y a pas de coupure de caméra ou d'écran de chargement, sauf si vous mourez», déclare le producteur senior Philippe Ducharme.

«L'Ishimura est désormais entièrement interconnecté, ce qui vous permet de vous rendre d'un point A à un point Z, de visiter l'ensemble du vaisseau et de revisiter les endroits que vous avez déjà explorés pour récupérer des éléments que vous auriez pu manquer - tout ça est nouveau. Il s'agit maintenant d'une expérience totalement ininterrompue. » ajoute-t-il.

La sortie du remake de Dead Space est prévue le 27 janvier prochain. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

