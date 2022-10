Le candidat de QS aux Îles-de-la-Madelaine félicite le candidat du PQ pour sa victoire et ça nous fait du bien

Partager







Réélu pour la deuxième fois de suite aux Îles-de-la-Madeleine, le péquiste Joël Arseneau a célébré sa victoire avec ses supporteurs, sa famille et aussi... un adversaire!

Bien que la CAQ ait été élue majoritairement, certains comtés ont résisté à la vague comme aux Îles-de-la-Madeleine, où le Parti Québécois l’a emporté par 539 voix.

Malgré la défaite écrasante, le représentant de Québec solidaire, Jean-Philippe Déraspe, a tenu à féliciter le député Joël Arseneau lors de sa célébration. Ce dernier l’a accueilli chaleureusement et l’a invité sur scène avec lui pour prendre la parole.

Îles-de-la-Madeleine: le candidat de @QuebecSolidaire Jean-Philippe Déraspe est passé féliciter @joel_arseneau. Il a été accueilli chaleureusement et le député péquiste l’a même invité à prendre la parole. #icigim #qc2022 #electionsquebec pic.twitter.com/BZ4uz5CSRy — Isabelle Larose (@LaroseI) October 4, 2022

«Félicitations Joël. Je crois que ça donne quand même un bel espoir pour l’environnement aux Îles», a-t-il lancé, en ricanant.

«Je pense que les gens se sont ralliés vers l’espoir de plus que ce que la CAQ a à offrir. On pourra être derrière toi pour les quatre prochaines années, mais on se revoit dans quatre ans», a-t-il déclaré en terminant, avant de serrer la main de son rival.

Le geste de Jean-Philippe Déraspe n'est pas passé inaperçu sur Twitter. Plusieurs ont salué la classe du candidat de Québec solidaire et ont souhaité voir plus de moments de fratrie comme celui-ci dans la politique québécoise.

C’est vrai que ça fait du bien de voir deux politiciens de partis différents qui s’entendent bien pour une fois.

