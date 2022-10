Lucie Rhéaume se confie sur la fois où elle a cru être enceinte

Partager







Plusieurs personnes ont déjà vécu un pregnancy scare, et l'influenceuse Lucie Rhéaume s’est confiée sur son expérience lors d’un épisode de son balado, En Privé SVP.

Dans un épisode intitulé Update sur nos vies + On révèle vos secrets de l’été, les co-animatrices Lucie et Cindy Cournoyer ont abordé le sujet de la maternité.

Ce sujet leur a été inspiré par les nombreuses annonces de grossesse récentes dans le monde des influenceuses, soit celles de Lysandre Nadeau ou encore d’Alanis Désilets.

Lucie a avoué qu’elle avait aussi amené le sujet puisqu’elle avait récemment été confrontée à la question. «Pour la première fois de ma vie, j’ai eu un petit pregnancy scare», a-t-elle dévoilé.

La jeune femme a expliqué qu’elle s’était retrouvée dans une situation où elle n’avait pas renouvelé son paquet de pilules contraceptives et que pendant une courte période, elle était donc moins protégée durant ses relations.

«Pendant le mois d’août, en fait, j’ai été super malade. À un certain point, je me suis rendu compte que mes symptômes étaient vraiment bizarres. Je n’avais jamais ressenti ce type de douleur là ou de symptômes là reliés à une maladie où un virus».

Lucie continue en expliquant qu’elle a alors fait des recherches sur les symptômes d’un début de grossesse et que ceux-ci correspondaient à comment elle se sentait. Elle avait des nausées, maux de tête et maux de dos.

Lucie a finalement pu mettre la main sur un test de grossesse, mais entre-temps, elle a eu le temps de réfléchir sur la maternité. Elle a réalisé qu’avec l’âge, l’idée d’avoir un bébé n’avait pas le même impact qu’à 18 ans. De plus, se trouvant dans une bonne situation financière, Lucie se sent elle aussi en mesure de procurer une belle vie à un enfant.

Elle précise que cela ne serait pas la situation optimale considérant son jeune âge et le fait qu’elle est très occupée. Idéalement, elle préfèrerait avoir des enfants lors de la fin de sa vingtaine. Ceci l’a beaucoup troublée, puis, finalement, le test était négatif.

D’ailleurs, Lucie a dévoilé avoir rencontré quelqu’un! C’était inattendu, elle se sentait enfin bien seule, mais la vie en a fait ainsi. Elle le décrit comme souriant, intelligent, attentionné, aventurier, gentil, curieux et généreux.

Sans trop en révéler, «Monsieur A», comme elle le surnomme, faisait un stage en France cet été et qu’elle l’a visité puisqu’elle peut travailler à distance. Elle a précisé qu’il était québécois, et non français!

Puisque c’est encore au début, Lucie n’affiche pas encore sa relation sur les réseaux sociaux, mais elle avait montré une touche de «Monsieur A» lors de ce voyage.

Adorable!

