On fait quoi avec les pancartes, les urnes et les bulletins de vote?

Maintenant que les élections sont passées, il est temps de nettoyer le paysage des multiples affiches des candidats. Comment Élections Québec et les partis disposent-ils des urnes, des votes en papier et des pancartes électorales? Un indice: vous pourriez être assis sur du matériel électoral.

La bonne nouvelle, c’est que (presque) tout ce matériel se recycle.

Si les partis retirent leurs pancartes dans les 15 jours prévus par la loi, ils peuvent choisir de les réutiliser en optant, lorsque possible, pour un affichage au verso. Élections Québec permet aussi la réutilisation des pancartes pour plusieurs campagnes électorales. Sinon, les partis peuvent les apporter directement au centre de tri, comme elles sont trop grosses pour le bac de récupération.

Faites de Coroplast, un plastique #5 résistant aux intempéries et recyclable, les pancartes électorales sont revalorisées de plusieurs manières. Vous êtes-vous déjà assis dans un parc pour lire l’hebdo du 24 heures ou avez-vous fait un pique-nique entre amis? Le mobilier urbain sur lequel vous vous êtes installé est probablement fait, en partie, de pancartes électorales.

Elles sont également utilisées pour fabriquer des chaises Adirondack, des paniers à rebuts et des planches de patio, notamment.

«On les granule, on vient faire des petites particules et à partir de ça on vient l’intégrer dans nos mélanges. Ça se trouve à être du bon plastique pour nous», a expliqué le directeur général de Produits Re-Plast, une entreprise qui donne une deuxième vie à des plastiques de tous genres.

Utilisés depuis 1875, les bulletins de vote en papier sont d’abord déchiquetés par un fournisseur accrédité, qui suit un traitement confidentiel. Le scénario est le même pour les listes électorales. Le papier est ensuite acheminé chez un recycleur.

En ce qui concerne la carte d’information de l’électeur, un imprimé fait de carton, elle peut être déchirée puis déposée dans le bac de récupération.

Qu’arrive-t-il avec les urnes et les isoloirs?

Comme ils sont composés d’un carton durable et solide, les isoloirs et les urnes peuvent être réutilisés pour les élections à venir. En fin de vie, Élections Québec les dépose au bac de récup pour qu'ils soient recyclés.

Crayons de plomb

Seule matière qui n’est pas recyclable: les crayons de plomb approuvés par Élections Québec. Sachant cela, pourquoi continuons-nous à les utiliser? C’est qu’ils permettent de préserver l’aspect secret du vote, comme tous les électeurs utilisent le même modèle.

De plus, le X que vous apposez sur le bulletin de vote ne peut être altéré par l’eau, justement grâce à l’utilisation du crayon de plomb.

— Avec Élizabeth Ménard

Tricentris est un centre de tri qui dessert 234 municipalités du Québec. Grâce à ses articles informatifs, cette coop nous aide à orienter nos choix de consommation en fonction de ce qui est recyclable et à ainsi réduire notre impact sur l'environnement.