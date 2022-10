One Piece collabore avec Lush à l’occasion du 25e anniversaire de la franchise

Partager







La compagnie de produits cosmétiques Lush a dévoilé mardi une collaboration qui sort de l’ordinaire avec la franchise de mangas et anime One Piece.

La collection bien colorée comprend six produits qui feront rêver les amateurs des arts du bain, dont quatre bombes pour le bain inspirées du «fruit du démon», un pain moussant inspiré par le chapeau de paille de Luffy et un emballage de tissu reprenant le drapeau pirate emblématique de Luffy et son équipage.

Courtoisie Lush

Pour ceux qui se posent la question: une bombe de bain, c’est pas explosif, là. C’est une petite boule colorée avec des huiles qui fait «fsh fsh fsh fsh» quand elle entre en contact avec l’eau, et c’est reposant.

Courtoisie Lush

Voici les produits de la collection et leurs descriptions selon Lush.

Bombe pour le bain Gum-Gum Fruit

Courtoisie Lush

Le Fruit du démon Gum-Gum, qui a été mangé par le personnage principal de ONE PIECE, Luffy, a rendu son corps extensible comme du caoutchouc. Ce fruit a maintenant été transformé en bombe pour le bain! Au fur et à mesure qu’elle pétille et tourbillonne, l’eau change progressivement; la couleur noire qui représente le « pouvoir Haki », l’aura noire de Luffy, est libérée de l’intérieur de la bombe, ce qui vous permet de vous détendre, d’étirer vos bras et vos jambes et de faire l’expérience du pouvoir Haki comme Luffy. Le parfum vivifiant du cassis, les notes d’abricot de l’huile calmante de Davana et l’huile d’orange douce s’associent pour vous mettre dans les meilleures dispositions pour partir à l’aventure!

Bombe pour le bain Flame-Flame Fruit

Courtoisie Lush

Flame-Flame Fruit est le fruit du démon qui manipule le feu et a été mangé par Ace, qui a fait un serment de fraternité avec Luffy pendant leur enfance. Une fois larguée dans l’eau, la bombe Flame-Flame crée un art du bain chaud qui rappelle l’attaque signature d’Ace. Regardez les couleurs orange flamboyantes se répandre dans le bain et les bonbons qui crépitent tels des feux d’artifice. Le parfum de l’huile de mandarine, la douceur et le piquant ajoutés par l’absolu de fenugrec, et l’huile d’orange rafraîchissante envahissent votre salle de bain. Vous sentirez la chaleur du lien entre les deux frères dans votre esprit et votre corps.

Bombe pour le bain Flower-Flower Fruit

Courtoisie Lush

Nico Robin, archéologue et membre de l’équipage de pirates de Luffy, a pris ce fruit du démon lorsqu’elle était enfant et a acquis la capacité de faire fleurir n’importe quelle partie de son corps dans toute sa splendeur. Cette bombe crée une mousse rose qui se répand et flotte sur l’eau de la même manière que les fleurs s’épanouissent et s’envolent lorsque Robin utilise son pouvoir. L’heure du bain sera remplie de possibilités inconnues et inimaginables. Le mélange d’huile de géranium, d’absolu de rose de Damas et d’absolu de jasmin crée un moment de bain qui partage le même charme mystérieux de Nico Robin et ses fleurs.

Bombe pour le bain Human-Human Fruit

Courtoisie Lush

Tonytony Chopper, qui fait partie de l’équipage de Luffy, est un renne au nez bleu. Il a acquis des caractéristiques humaines en mangeant un « fruit de l’humain ». Il travaille comme médecin de bord et raffole de la barbe à papa. Cet adorable personnage prend parfois part à une bataille afin de protéger l’équipage en se transformant sous diverses formes grâce au pouvoir de ce fruit. Cette bombe en forme de champignon peut être séparée en deux parties. Le parfum exaltant aidera à transformer votre humeur grâce à l’huile de bergamote fruitée, l’absolu de tonka crémeux et l’absolu de cacao délicieux.

Pain moussant réutilisable Straw Hat

Courtoisie Lush

Commencez ou poursuivez votre aventure sous une vague de bulles, avec ce pain moussant réutilisable qui rend hommage à l’iconique chapeau de paille de Luffy. C’est sur ce chapeau qu’il a juré de devenir roi des pirates; il y tient plus qu’à sa propre vie. Ce pain moussant est le fruit d’un mélange relaxant de bois de santal et de mandarine amère de Sicile, pour vous préparer à vos prochaines aventures l’esprit en paix. Il suffit de l’agiter sous le jet d’eau pour créer des montagnes de bulles.

Emballage de tissu drapeau One Piece

Courtoisie Lush

Cet emballage de tissu réutilisable est fabriqué à partir de bouteilles en plastique PET. Il reprend le motif du drapeau pirate arboré par les bateaux pirates « Going Merry » et « Thousand Sunny » de l’équipage du chapeau de paille dirigé par Luffy. Il peut être utilisé de multiples façons. Vous pouvez même devenir l’un des pirates en affichant le drapeau pirate dans votre chambre.

La collection LUSH X ONE PIECE sort ce jeudi 6 octobre en ligne et le 1er novembre en boutique.

