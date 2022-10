Qu’est-ce qu’un propriétaire peut interdire ou non sur votre bail ?

Partager







Est-ce qu’un propriétaire peut vous interdire d’allumer une chandelle, de peinturer vos murs ou même de cuire du poulet frit dans une friteuse ? Avec l’aide d’un avocat, on répond à vos questions sur les limites de ce que peut interdire ou non un propriétaire sur un bail.

Peut-il interdire une friteuse dans le logement, ou un BBQ sur un balcon ?

Non, indique de prime abord l’avocat qui travaille en droit du logement depuis plusieurs années, Me Daniel Crespo Villarreal. «On ne peut pas présumer de la mauvaise foi d’un nouveau locataire», précise l’avocat.

Il y a une exception : si votre propriétaire est en mesure de prouver au Tribunal administratif du logement (TAL) que vous avez déjà créé un dangereux précédent avec une friteuse par le passé.

La jurisprudence montre que c’est notamment arrivé avec un cas de... poulet frit.

«Ça avait couté 80 000$ de réparations en raison d’un incendie et à cause de ça, le propriétaire a voulu interdire l’usage de BBQ au propane pour le locataire. Bien que le locataire respectait la réglementation municipale, l’historique de la personne a justifié l’interdiction sur le bail», explique Me Crespo Villarreal.

Peut-on interdire une chandelle dans l’appart en raison d’un risque d’incendie ?

Dans une publication récente sur la plateforme Reddit, un usager se plaignait que son propriétaire souhaitait interdire les chandelles dans son logement en raison «d’un risque d’incendie.» Avait-il le droit?

Comme pour la friteuse, le propriétaire ne peut pas l’interdire au bail du locataire sans pouvoir prouver un passé trouble avec une bougie, explique Me Crespo Villarrel.

Peut-il interdire la nouvelle peinture sur les murs, la pose d’affiches ou d’un rideau dans une fenêtre?

Encore une fois, non.

En revanche, ici, le motif est différent. Un locataire a le droit de peinturer l’appartement, ou même d’apposer les affiches de son groupe préféré. Le Code civil précise toutefois qu’un locataire doit remettre l’appartement dans l’état dans lequel il l’a trouvé, sauf pour «l’usure normale».

De son côté, le propriétaire doit prendre en considération l’usure normale du logement. «Deux petits trous dans un mur après y avoir habité pendant cinq ans, c’est raisonnable [par exemple]», juge l’avocat Crespo Villarrel.

Peut-il permettre l’utilisation d’un lave-vaisselle qui se branche au lavabo ou d’un air conditionné à la fenêtre ?

Oui, mais c’est du cas par cas, explique Me Crispo Villarreal.

Un propriétaire pourrait prouver au Tribunal administratif du logement (TAL) que le branchement du lavabo présente un risque réel de créer une inondation dans un immeuble résidentiel, explique l’avocat.

Peut-il imposer un couvre-feu ou une limite sur le nombre d’invités ?

Non, cela relève de la vie privée. «On ne peut faire de requête précise en disant : "vous ne pouvez pas inviter cinq personnes après minuit" », illustre-t-il.

De plus est, le code municipal et le TAL prévoient déjà des règlements en cas de tapage ou bruit excessif qui pourraient déranger les autres locataires et le voisinage. Un propriétaire pourrait, par exemple, demander au TAL d’ordonner au locataire de cesser le bruit et même de résilier le bail si le comportement perdure, résume Me Crespo Villarreal.

Peut-il interdire un drapeau sur un balcon ou une pancarte électorale ?

Non. Si le propriétaire veut l’interdire dès le départ lors de la signature du bail, il devrait prouver que le locataire a un précédent dans une autre location pour expliquer cette décision.

Il ne pourrait pas non plus cogner à votre porte et vous demander de retirer une pancarte électorale sous prétexte qu’il ne partage pas votre vision politique. «Un propriétaire ne peut pas improviser une interdiction. Ça relève de la vie privée», explique encore une fois Me Crespo Villarreal.

L’avocat précise toutefois qu’un propriétaire pourrait demander au locataire de retirer un drapeau ou une affiche à connotation haineuse pendant la durée du bail.

Trois choses à toujours garder en tête

Trois principes juridiques du Code civil peuvent répondre à plusieurs questions que vous pourriez vous poser à la signature d’un bail.

Le locataire est tenu de réparer les dommages causés à l’appartement, sauf s’il prouve qu’il n’en est pas responsable. Un locataire doit remettre le bien dans l’état où il a été reçu, sauf pour l’usure normale. Des petits trous au mur sont considérés comme une usure normale. Si vous avez déjà signé un bail, votre propriétaire doit avoir votre autorisation pour ajouter une clause, à moins d’avoir un motif très solide et valable. Il ne pourrait pas, par exemple, interdire la cigarette en cours de bail en raison de l’odeur s’il n’en avait pas fait mention au préalable.

