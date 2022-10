Vous êtes déçu de l’élection? Voici comment vous en remettre

Partager







Vous n’avez pas voté pour la Coalition Avenir Québec (CAQ) et les résultats de l’élection vous fâchent (ou vous découragent)? C’est tout à fait normal, assure une psychologue, qui suggère d’utiliser cette colère ou cette déception pour passer à l’action.

«Si le parti au pouvoir ou dans l’opposition n’est pas du tout aligné avec nos valeurs, c’est très confrontant»: les lendemains d’élections peuvent peser lourd sur le moral, souligne d’emblée la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier.

Hier soir, une vague caquiste a déferlé sur le Québec. Seule Montréal y a échappé, alors que les libéraux et les solidaires se partagent la majorité des circonscriptions de l’île.

Un électeur déçu de l’issue des élections ressentira probablement de l’impuissance et de la solitude.

«On s’investit chacun à des degrés différents, mais le fait de suivre au moins un peu la campagne, de tenir à certaines idées et valeurs qui sont importantes pour chacun, d’espérer que nos valeurs soient représentées, que notre voix sera entendue, alors oui, c’est possible, à l’issue des résultats, d’être fâché, d’être déçu», poursuit-elle.

C’est aussi normal d'être en colère: il ne faut toutefois pas laisser la hargne s’emparer de nous, insiste la psychologue.

Comme une «claque en pleine face»

La victoire écrasante de la CAQ peut être particulièrement difficile à avaler pour les personnes pour qui l’environnement ou encore l’immigration occupe une place centrale dans leur vie, explique la psychologue.

«Si j’essaie depuis des années de faire changer les choses, de parler autour de moi d’ouverture, d’immigration, de différence, c'est comme une claque en pleine face d’avoir l’impression que tous ces efforts-là ne servent pas.»

Une élection est d’ailleurs un bon moment pour se rappeler qu’on ne partage pas tous les mêmes valeurs.

«On a tous un bagage et un style de vie différents, donc c’est sûr qu’on n'aura pas tous les mêmes valeurs ou les mêmes priorités, mentionne-t-elle. Il ne faut pas nécessairement juger la personne qui va choisir de voter pour tel ou tel parti.»

Comment on se remet de ses émotions?

Pour se remettre d’un résultat électoral décevant, rien de mieux que de passer à l’action, affirme la psychologue.

Vous pourriez, par exemple, discuter des résultats de l’élection et de ce qui vous rend triste ou en colère avec votre entourage ou avec des gens en ligne. Pour certains, ce sera suffisant pour passer à autre chose.

Si l'état de la planète vous inquiète et que vous trouvez que la CAQ n'en fait pas assez pour l’environnement, tentez de faire la différence, mais à votre échelle. Vous pourriez changer vos habitudes et en adopter des plus vertes. Vous pourriez aussi vous joindre à un groupe militant ou donner du temps à un organisme qui rejoint vos valeurs.

Vous pourriez finalement vous mobiliser politiquement en vous impliquant au sein d’un groupe qui réclame une réforme du mode de scrutin ou au sein d’une formation politique.

