Angelina Jolie affirme que Brad Pitt aurait «étouffé» et «frappé» leurs enfants

À la suite d'une plainte formelle faite par Angelina Jolie, le New York Times publiait un article mardi en après-midi affirmant que Brad Pitt aurait «étouffé» l'un de ses enfants avant de s’en prendre à son ex-conjointe, lors d'une dispute à bord d'un vol privé en 2016.

En effet, Angelina Jolie a déposé, mardi, une nouvelle plainte officielle contre son ex-mari Brad Pitt, révélant de nouveaux détails sur ce qu'elle a décrit dans des documents judiciaires officiels comme un «comportement abusif» tenu par l'acteur de Fight Club à bord d'un avion privé en 2016.

Ledit article mentionne que l'acteur de 58 ans aurait «étranglé l'un des enfants» et en aurait «frappé un autre au visage» avant d'attraper la star de Lara Croft à la tête pour la «secouer».

On peut également lire dans l'article du New York Times qu'à «un moment donné, il aurait versé de la bière sur Jolie» avant de «verser de la bière et du vin rouge sur les enfants».

L'actrice de 47 ans aurait «tenté d'intervenir» et aurait «saisi» son ex-mari par derrière afin de tenter de l'arrêter.

«Pour dégager Jolie de son dos, Pitt se serait jeté en arrière dans les sièges de l'avion, blessant Jolie au dos et au coude», pouvait-on lire dans l'article.

«Les enfants se seraient précipités et auraient tous courageusement essayé de se protéger les uns les autres.»

C'est pendant ce triste moment que Brad Pitt aurait «étranglé l'un des enfants» et en aurait «frappé un autre au visage» pendant que les autres enfants auraient supplié leur père d'arrêter.

Rappelons qu'en septembre 2016, Brad Pitt faisait l'objet d'une enquête effectuée par le FBI à la suite de cet incident, mais aucune poursuite n'avait été engagée.

Ensemble, l'ancien couple vedette partage une grande famille composée de Maddox, 21 ans, Pax, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 ans, Knox, 14 ans ainsi que Vivienne, également âgée de 14 ans.

