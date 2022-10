Tom Brady et Gisele Bündchen serait sur le point de divorcer

Partager







Tom Brady et Gisele Bündchen seraient officiellement au début des procédures de leur divorce.

Selon ce qu'une source proche du couple aurait révélé à Page Six, tous deux auraient retenu les services d'avocats spécialisés en divorce.

Selon plusieurs rumeurs crédibles, Tom et Gisele vivraient dans des résidences différentes depuis un bon moment déjà et seraient maintenant prêts à aller de l'avant avec un divorce. Une source aurait d'ailleurs révélé qu'ils seraient en train de tenter de diviser leur fortune estimée à plusieurs millions de dollars.

«Je n'ai jamais vraiment pensé que cette dispute serait la fin d'eux, mais il semble que ce soit le cas», déclarait la source à Page Six.

«Je pense que c'est un point de non-retour. Ils ont tous les deux des avocats et examinent ce qu'impliquera une scission et qui obtiendra quoi, et quelles seront les dépenses», ajoutait la source.

Les signatures officielles de ce divorce, qui sera assurément grandement médiatisé, prendront place en Floride, car c'est dans cet état que Tom et Gisele vivent principalement, selon les experts juridiques.

«Ils envisagent de diviser leurs actifs, qui comprennent un portefeuille immobilier de 26 millions de dollars», révélait une autre source qui connaît bien le couple.

Plus de détails suivront.

