Une femme est stupéfaite de découvrir le visage d’Elvis dans le fond de son pot de ketchup au McDo

Une Britannique de 27 ans est sous le choc depuis qu’elle a aperçu la silhouette du King dans le délicieux condiment aux tomates.



C’est lors d’une attaque de Big Mac en compagnie de son conjoint Dean que Lisa Ringsell a vécu le moment fatidique où le visage d’Elvis Presley est apparu dans le ketchup.

«Je trempais juste mes McCroquettes dans le ketchup, et à la fin, j'ai vu un petit visage me fixer qui semblait être Elvis. J'ai regardé le pot en me demandant s'il y avait assez de sauce pour tremper à nouveau ma pépite, et c’est là que je l'ai vu», a raconté la jeune femme à des médias anglais.

«J’ai dit à Dean “Ça ressemble à Elvis», j'ai pris la photo tout de suite et je l'ai montrée à des amis. Ils trouvaient ça drôle. Ils pouvaient voir la ressemblance eux aussi. C'est quelque chose que je n'oublierai pas avant longtemps. Ma mère est une fan d'Elvis, alors elle a adoré ça», a précisé celle qui a visiblement le don de regarder son manger avant de le manger.



Ce n’est évidemment pas la première fois que des gens aperçoivent le visage d’une célébrité dans de la nourriture.

La longue liste de ces mystères gastronomiques comprend entre autres le visage de Rocky Balboa qui est apparu dans de la viande à fondue, le visage de Freddie Mercury qui est apparu sur une côtelette de porc, le visage de Jésus qui est apparu sur une croustille, et «Le cri» d'Edvard Munch qui est apparu dans de la soupe aux tomates.

On aurait pu ajouter le visage de Denis Coderre qui est apparu sur les rotules d’une dame, mais les rotules humaines ne sont pas, jusqu’à preuve du contraire, de la nourriture.

Tout ça n’explique toutefois pas le plus grand mystère de cette histoire, à notre avis.

Pourquoi cette femme trempait-elle sa McCroquette dans du ketchup, quand il existe une panoplie de sauces délicieuses pas mal appropriées?



Genre, du miel.

Entouécas.

