Votre compte approche la limite des 15 Go de stockage sans frais? Voyez comment le libérer avec facilité

Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à un compte Google, 15 Go peuvent sembler beaucoup, mais en incluant tous les services (Gmail, Google Drive, Google Photos, etc.), vous risquez en peu de temps de vous heurter à cette limite. En «nettoyant» celui-ci, vous libérerez plus d'espace pour vos besoins numériques, tout en évitant de payer pour du stockage supplémentaire.

Par «nettoyage », on entend la suppression des éléments dont on n’a plus besoin: les lourds fichiers annexés aux courriels, les abonnements à des listes inintéressantes, les vieux messages, etc. Il existe sur le marché des solutions comme Clean Email, mais qui nécessitent des abonnements mensuels ou annuels (43$/an).

Par la recherche intuitive

L'une des meilleures caractéristiques de Gmail est sa fonction de recherche intuitive, que vous pouvez utiliser pour trier votre boîte de réception comme bon vous semble – et identifier exactement les messages à supprimer le plus rapidement possible. Il existe également des fonctions intégrées de tri et de catégorisation qui peuvent vous aider à organiser les messages importants qui restent (et à mieux trier les messages entrants à l'avenir).

Les lourdes pièces jointes

À droite de la case Recherche, sélectionnez la taille «supérieure à» avec une taille spécifique, disons 1 Mo et plus. Plus bas, vous pouvez aussi cocher la case «Contenant une pièce jointe» pour n’inclure que les courriels qui comportent un fichier annexé. Lancez la recherche pour obtenir une liste de courriels triés en fonction de leur poids en mégaoctets. S'il y a des pièces jointes que vous devez conserver, pensez à les sauvegarder ailleurs – dans votre ordinateur – et à les supprimer de votre compte Gmail.

Élimination par catégorie

Par défaut, Gmail classe vos courriels en catégories, lesquelles se trouvent dans la colonne gauche, sous Corbeille. On y trouve les éléments Réseaux sociaux, Notifications, Forums, Promotions. Cliquez sur l’une des catégories pour choisir tous les messages de même nature, cochez «Sélectionner tous les messages», puis Supprimer. Ou faites le tri manuellement si vous préférez.

Se désabonner des listes

Ah, les listes! On s’y abonne, mais s’en désabonner est parfois un casse-tête et on préfère alors laisser aller. Ces messages s’ajoutent chaque jour dans notre boîte de réception, on les supprime, mais tout est à recommencer. Utilisez la barre de recherche de Gmail pour rechercher tous les messages dont le corps contient le mot «désabonnement», ou «Unsubscribe» pour messages en anglais. Il vous faudra un certain temps pour vous désabonner manuellement de toutes ces listes, mais l'investissement en vaut la peine.

Supprimer par expéditeur

Pour les messages d’un ancien emploi ou d’un service que vous n’utilisez plus, rassemblez-les avec la même commande Recherche en indiquant dans le champ «De» l’adresse courriel de l’expéditeur à supprimer. Dans la même fenêtre, vous pouvez préciser votre recherche en ajoutant des critères ou même plusieurs expéditeurs à la fois. Lancez la recherche pour alléger votre compte Gmail.

Supprimer selon la date

Vos courriels d’il y a plus de trois ans sont sans doute devenus inutiles. Sélectionnez la plage de dates (par exemple, 1 an pour tous les messages de 2010 à 2012) et de les supprimer d’un seul clic. Même après la recherche, on peut modifier les dates à nouveau dans la case Recherche.

Autre méthode par date, il suffit de classer les messages par les plus anciens en premier. Allez dans le coin supérieur droit pour alterner le classement des messages les plus récents par les plus anciens. Sélectionnez autant de vieux messages que vous voulez pour les effacer.

La fonction de recherche de Gmail est bien conçue, à condition de savoir comment en profiter pour alléger votre compte Google sans frais sous les 15 Go.

De plus, vous pouvez appliquer les mêmes règles de tri à vos logiciels de courriels pour nettoyer Mail (Apple), Outlook (Microsoft), et plusieurs autres.