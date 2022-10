Des nanoparticules de carbone noir détectées dans des fœtus humains

Partager







Des particules de pollution ont été détectées dans les organes vitaux de fœtus humains, une découverte que des chercheurs qualifient de «très inquiétante».

Il s’agit d’une nouvelle preuve des conséquences de la pollution atmosphérique sur la santé humaine.

Ce que les chercheurs ont découvert, ce sont des milliers de particules de carbone noir dans le foie, le cerveau et les poumons des fœtus observés dans le cadre de l'étude dont les résultats ont été publiés dans la revue scientifique The Lancet Planetary Health.

Des particules de pollution ont également été détectées dans le sang des cordons ombilicaux et les placentas étudiés.

Pour les néophytes, les particules de carbone noir sont constituées de suie provenant notamment de la combustion de combustibles fossiles, comme les voitures et les usines.

«Nous avons démontré pour la première fois que les nanoparticules de carbone noir pénètrent non seulement dans le placenta des premier et deuxième trimestres, mais aussi dans les organes du fœtus en développement», a déclaré à The Guardian le professeur Paul Fowler de l’Université d’Aberdeen en Écosse, l’un des co-auteurs de l’étude.

Les fœtus humains ont une charge importante de carbone noir «avant même de prendre leur premier souffle» remarquent les chercheurs de l'étude.

Des résultats inquiétants

Ce qui est particulièrement inquiétant, selon Paul Fowler, c’est que ces particules pénètrent également dans le cerveau humain en développement, ce qui signifie «qu’il est possible que ces nanoparticules interagissent directement avec les systèmes de contrôle dans les organes et cellules du fœtus humain».

Les chercheurs ont d'ailleurs découvert que la concentration de particules était plus élevée lorsque la mère vivait dans une région où les niveaux de pollution de l’air étaient plus élevés.

Dans tous les cas, les particules de pollution ont été inhalées par la mère, puis transmises par le sang au fœtus.

L’étude a été menée auprès de deux groupes de mères non-fumeuses de 16 ans ou plus, en Belgique et en Écosse. Les 36 fœtus examinés dans la partie écossaise de l’étude provenaient d’interruptions volontaires de grossesses en progression normale entre 7 et 20 semaines de gestation.

Du côté de la Belgique, des prélèvements de sang de cordon ombilical ont été effectués après 60 naissances en bonne santé.

− Avec les informations de The Guardian

