Immigrer au Québec : changer sa vie grâce à la formation continue

La Tunisienne Afef Guechai est descendue de l’avion en plein mois de janvier 2019. À 37 ans, avec son mari et leurs deux enfants, elle est arrivée à Montréal avec l’espoir d’une vie meilleure.

Ce rêve, elle l’a transformé en réalité lorsqu’elle a décidé de compléter une attestation d’étude collégiale (AEC), offerte en Formation continue au Cégep André-Laurendeau.

«Après avoir décidé de quitter la Tunisie en raison de la crise économique, nous avons plié bagage vers le Québec d’abord pour son volet francophone, mais, rapidement, j’ai été éblouie par Montréal, malgré l’hiver canadien!», raconte Afef. Mais son arrivée au Québec était accompagnée de plusieurs défis: «Nous devions repartir à zéro, en laissant derrière nous nos familles et nos repères.»

Déterminée, Afef souhaitait plus que tout décrocher un emploi au Québec répondant à ses attentes et lié à ses études en Tunisie, pour «trouver la stabilité espérée». Durant les premiers mois, elle a pu compter sur l’aide d’organismes et de bureaux gouvernementaux, qui lui ont offert un soutien logistique et même financier, pour planifier sa quête.

Retour sur les bancs d’école

Bachelière à l’École Supérieure de Commerce de Tunis, Afef a dû mettre à jour ses connaissances en arrivant au Québec et demander des équivalences pour atteindre son objectif.

«Après mon entrevue avec le ministère de l’Immigration, on m’a orienté vers des formations éligibles au Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation (PARAF), subventionné par Services Québec. J’ai donc amorcé des recherches sur la plateforme du Service régional d'admission du Montréal métropolitain (SRAM) pour trouver des formations qui pourraient m’intéresser. En arrivant sur le site de la Formation continue du Cégep André-Laurendeau, j’ai réalisé qu’il proposait tout ce que je souhaitais pour œuvrer en administration.»

En 2021, à l’âge de 39 ans, elle a fait le grand saut et elle est retournée sur les bancs d’école, après 15 ans d’absence. Elle a décidé alors d’entamer l'Attestation d’études collégiales (AEC): Bureautique – Agent(e) d’administration. D’une durée de 12 mois, le programme forme à terme des personnes aptes à planifier, à organiser et à assurer le suivi de l’ensemble des activités administratives sous leur responsabilité.

«Peu importe l’âge ou l’évolution de notre carrière, tout le monde a la chance de parfaire ses connaissances», explique Afef Guechai.

«En plus d’avoir accès à des enseignants compétents, à un personnel à l’écoute et à un catalogue de formations très varié, les cours techniques offerts à la Formation continue au Cégep André-Laurendeau sont en phase avec les besoins actuels du marché du travail. Et en obtenant son diplôme après un an, c’est un tremplin rapide pour se trouver un emploi.»

La formation continue est d’ailleurs une avenue à considérer pour ceux et celles qui souhaitent se réorienter, se spécialiser, se perfectionner ou avoir une reconnaissance d’acquis et de compétences. Pour Afef Guechai, c’était également la solution idéale pour concilier études et vie de famille, comme sa formation était entièrement offerte à distance.

Tarifs et soutien financier avantageux

Pour venir en aide aux étudiant.e.s qui souhaitent obtenir un AEC, Services Québec offre du soutien financier. Selon la nature des cours et de la situation financière des étudiant.e.s, plusieurs sont admissibles à une allocation d’aide à l’emploi – qui s’apparente à un salaire (imposable) – durant la formation.

Par exemple, Afef était admissible à des frais d’inscription à tarifs réduits, en plus d’avoir droit à une allocation de Services Québec d’environ 900 $ aux deux semaines, tout au long de sa formation.

Ainsi, à raison de 30 heures par semaine, le tout ponctué d’exercices pratiques, d’ateliers et de travail d’équipe, elle a pu se concentrer sur l’essentiel : relever les défis de chaque session et non, stresser financièrement.

Une riche aventure de 12 mois

Après son stage de fin d’études – qu’elle a effectué au Cégep André-Laurendeau –, Afef Guechai a aussitôt décroché un emploi permanent à titre de technicienne en administration – Service aux entreprises du Cégep André-Laurendeau.

Reconnaissante du soutien reçu depuis son arrivée, celle qui a développé un attachement pour le secteur de l’éducation souhaite aujourd’hui «la même réussite à toutes les personnes qui envisagent des études et l’obtention d’un AEC».

Au-delà des enseignements, elle confie qu’elle a acquis une plus grande confiance en elle, ce qui lui a permis d’intégrer rapidement le marché du travail.

Se remémorant cette année intense, Afef tient à souligner la pertinence des apprentissages, tout comme la compétence et l’écoute des enseignants. «Je me sentais toujours à l’aise, dans un environnement à la fois efficace et bienveillant.»

Prochaine étape? L'inscription!