Jacob de l’île de l’amour est maintenant en couple avec une candidate de la première saison

Voici une bonne nouvelle pour les anciens Insulaires de l’île de l’amour: ce n’est pas parce que vous n’avez pas trouvé l’âme sœur dans votre cuvée qu’il est impossible de le rencontrer dans une autre!

Les deux saisons de l’île de l’amour s’entrecroisent alors qu’on apprend que Marilou Lacharité de la saison 1 et Jacob Heiniger de la saison 2 seraient presque en couple.

Il y a quelques jours, l’ex de l’un des «Somnifrères» a publié une story Instagram en compagnie de son nouveau chum, ce qui a mis la puce à l’oreille des internautes.

Quelques jours plus tard, toujours en story, elle répondait à quelques questions sur sa relation avec Jacob.

«J'avais fait un [questions and answers] en juin et quelqu'un m'avait posé comme question c'était qui mes préférés de la saison deux de l’île de l'amour et j'avais dit Jacob. Par après, on ne s'était pas écrit, mais après, c'est lui qui est venu m'écrire en premier. Moi, j'envoyais des petits signes genre je likais ses photos comme un petit signe que je suis intéressée.»

Liker des photos sur Insta, la genèse de toutes relations modernes.

La brunette a souligné qu’elle aimait le côté «clown» de Jacob et son honnêteté.

Marilou n’a pas encore «confirmé» le statut de sa relation. «Je ne veux pas encore mettre de nom, de titre à ça. S'afficher sur les réseaux sociaux, c'est gros quand même. Je ne répondrai pas à cette question, vous en saurez plus éventuellement.»

Rappelons que Marilou était fiancée à Antoine d’OD dans l’Ouest, le fils de Mesmer, avant d’annoncer sa rupture en juin dernier. «Nous étions deux personnes complètement différentes.»

De son côté, Jacob avait repris sa relation avec Bianca à leur sortie de l’île de l’amour, mais ils avaient mis fin à leur histoire en juillet dernier.

On a hâte d’en savoir plus!

