La plus grosse collection Pokémon au monde pourrait se vendre aux enchères jusqu’à 460 000$

La plus grosse collection d’objets Pokémon, reconnue par les records Guinness en 2009, sera mise aux enchères en Angleterre et pourrait rapporter plus de 300 000 £, environ l’équivalent de 460 000 $.

Selon la BBC et la maison d’enchères Hansons, le gigantesque lot compterait plus de 20 000 items en lien avec la franchise japonaise.

La propriétaire de cette immense collection dit avoir commencé à amasser des objets il y a plus de 25 ans. «Depuis l'enfance, chaque centime d'argent de poche et d'économies allait à Pokémon et en ce qui concerne Noël et les anniversaires, les cadeaux Pokémon ont dominé», a-t-elle dit à Hansons.

Hansons Auctioneers

Sa passion Pokémon l'a menée à acquérir tout ce qui lui tombait sous la main en rapport avec la marque: cartes à collectionner, mangas, films, affiches, jouets, figurines, livres et même du papier toilette.

Grâce à son obession, elle a détenu le record du monde Guinness de la plus grosse collection Pokémon. Elle a lu à propos de la taille de la collection du détenteur précédent et a passé trois semaines à compter ses objets. En 2009, sa collection comptait 12 113 items. En 2016, elle s’élevait à 17 127 objets.

Hansons Auctioneers

Hansons Auctioneers

Elle a maintenant décidé de vendre sa précieuse collection pour des raisons financières, même si elle gardera quelques objets pour des raisons sentimentales.

La collection mise aux enchères comprend des objets provenant du Royaume-Uni, des États-Unis, de France et du Japon, entre autres. Parmi les objets les plus rares, on retrouve des paquets de cartes scellés 1ère édition en allemand, une carte Blastoise Shadowless, des peluches japonaises sorties dans les débuts de Pokémon et plus encore.

​​La vente aux enchères débutera le 18 octobre prochain.

