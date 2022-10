Martin Juneau annonce la fermeture du Pastaga

Partager







Après la boutique Le Petit Coin, la boutique Pastaga et le caviste Cul-Sec, voilà que le Pastaga met la clé sous la porte à son tour.

C’est le cœur gros que le chef Martin Juneau a annoncé la fermeture de son restaurant Pastaga plus tôt aujourd’hui sur les réseaux sociaux au grand dam des Montréalais et Montréalaises.

Lancé en 2011 par le tandem Martin Juneau et Louis-Philippe Breton ainsi que le chef Alexandre Loiseau et le directeur de salle Kévin Fromentin, le Pastaga réussissait avec brio à offrir une cuisine québécoise raffinée capable de raviver les palais curieux.

Véritable référence en matière de vins nature de spécialité et de bonne bouffe, l’endroit était adoré des personnes cherchant à bien manger dans une ambiance festive et décontractée.

Avec un décor signé Bruno Braën, il était possible de voir les cuistots à l'œuvre grâce à une paroi vitrée qui séparait la salle à manger de la cuisine.

Le populaire chef montréalais et Louis-Philippe, ont annoncé que le Pastaga ne renouvellera pas le bail et fermera officiellement le 31 décembre prochain : «Louis-Philippe et moi avons décidé de ne pas renouveler le bail du Pastaga, vins nature & restaurant, quand celui-ci prendra fin en même temps que l’année 2022. Le 31 décembre marquera donc la fin du « magasin de pâtes de Martin Juneau» écrit Martin.



«Profitez donc du prochain MTLàTable pour venir nous voir au mois de novembre! Sinon nous aurons encore toute la période des fêtes pour vous rendre heureux, et nous allons célébrer EN GRAND le 11e anniversaire début décembre...» continue-t-il.

Les deux dernières années ont été très difficiles à surmonter pour ce restaurant de la Petite Italie sur le boulevard Saint-Laurent.

Martin s’était d’ailleurs confié à Anaïs Guertin-Lacroix du 7 Jours en mars 2020 alors que la pandémie battait son plein. Le Pastaga vin nature & restaurant fut l'un des premiers établissements de Montréal à lancer un menu pour emporter quand la pandémie du coronavirus COVID-19 s'est officialisée.

En effet, le chef avait eu la bonne idée de proposer un «plan de sécurité gastronomique» baptisé SOUVID-19 afin d’amener les saveurs authentiques du Pastaga à la maison.

L’année de pandémie aura eu raison de ses deux boutiques : Le Petit coin et la Boutique Pastaga qui elles aussi ont dû fermer.

Toutefois la publication amène un brin d'espoir: «Nous tournons cette page, mais elle est blanche pour quelqu’un d’autre! Francis Duval et Geneviève Beaudoin ont envie d’un projet de couple, et prendre le relai du Pastaga en est la première étape. C’est logique que ce soit eux : Francis était là pour le jour UN du Pastaga et il a rencontré la femme de sa vie dans notre cuisine. Geneviève, prends soin de Dudu... et du Pastaga!» pouvons-nous lire.





Il y a un an, Martin Juneau a fièrement ouvert le Chabanelle situé dans la Cité de la mode dans Ahuntsic. Ce nouveau projet brouille la ligne entre comptoir à café et brasserie idéale pour le 5 à 7. Des cafés, des petits-déjeuners et des lunchs pour emporter le jour, mais aussi du bon vin, des cocktails et de la pizza pour les 5 à 7 y sont servis.

Les personnes qui souhaitaient essayer le Pastaga depuis longtemps auront jusqu'au 31 décembre pour s'y attabler. Nous avons bien hâte de voir le nouveau projet qui prendra le relais du local!





6389, boulevard Saint-Laurent, Montréal

L'équipe de Silo 57 encourage tous les entrepreneurs de Montréal à se tenir les coudes. On sait que ce n'est pas une situation facile et on pense à vous.

