Maxime Gibeault souligne la fête de son amoureuse avec d’adorables photos de couple

Le comédien Maxime Gibeault s’est tourné vers Instagram pour souligner l’anniversaire de son amoureuse, Emi Chicoine, de la meilleure façon.

Pour la belle occasion, Maxime a partagé un carrousel rempli d’adorables photos de couple et d’Emi dans différentes situations.

L’acteur de La Dérape a accompagné le tout d’un texte en hommage à sa tendre moitié.

« Je t’aime tellement Emi et je suis plus que fier de la petite femme que tu deviens, t’es belle à voir aller. Tu me fais rire et pleurer, j’adore ça. J’aime que tu peux être Nono en même temps d’être une petite maman. Tu prends soin de moi et je me sens vraiment chanceux d’avoir accès à ta vulnérabilité », peut-on lire sous la publication.

« T’es ma BFF et ça c’est précieux puisque tu prends si bien soin des gens qui t'entourent. Merci de m’acheter des gatorade, tu choisis toujours la bonne couleur. Je t’aime plus que tout et je remercie la vie de t’avoir mis dans mon chemin, je ne regrette pas du tout d’avoir saisi l’opportunité. [...] Bonne journée t’es belle, my god que t’es belle. Ah oui et j’adore tes yeux aussi sont immenses. Bisous partout ».

Adorable!

Le couple a commencé à s’afficher l’année dernière, en septembre 2021, après s’être rencontré sur le plateau du film Noémie dit oui.

Longue vie aux amoureux, et joyeux anniversaire à Emi!

