Vatican: un touriste américain pète sa coche et des statues antiques après s’être fait refuser une rencontre avec le Pape

Un visiteur du Musée du Vatican qui souhaitait ardemment rencontrer le Pape s’est désorganisé lorsque son étrange requête a obtenu une fin de non recevoir.



Il était aux alentours de midi, mercredi, lorsque l’Américain originaire de l’Égypte n’a pas apprécié se faire refuser une visite au Pape quand il se trouvait au Musée du Vatican, rapporte Il Messagero.

On ne sait pas pourquoi l’homme non-identifié espérait rencontrer le Pape François et pourquoi il a formulé sa demande lors d’une visite au musée, mais toujours est-il qu’il s’en est violemment pris à des oeuvres datant de la Rome Antique quand on lui a dit non.



En quelques secondes, le cinquantenaire s’est rué sur une statue datant de plusieurs centaines d’années exposée dans la galerie Chiaramonti et l’a poussée au sol, sous le regard pétrifié de visiteurs qui ne comprenaient rien à la scène.

Man topples two ancient Roman busts in the Vatican Museums 🤬https://t.co/4DJfjhA0dU pic.twitter.com/Ge0roZQWkp — Gareth Harney (@OptimoPrincipi) October 5, 2022

Tentant de fuir, une autre oeuvre s’est renversée et endommagée à la suite de son passage.



Des gardes de sécurité sont toutefois rapidement intervenus et ont pu mettre l’agitateur hors d’état de nuire, avant de le confier aux forces de l’ordre.

Les oeuvres centenaires ont quant à elles été confiées au département de restauration du musée.

«Ce sont des travaux mineurs sur deux petits bustes. En ce moment, des experts évaluent les dégâts et procèdent à la récupération des fragments pour une restauration immédiate», a déclaré un porte-parole de l’institution muséale.



Néanmoins, selon le média italien, «le choc au Vatican pour ce qui s'est passé a été énorme. Depuis quelques années, un système de vidéosurveillance complexe et sophistiqué a été créé pour assurer une sécurité maximale aux visiteurs et aux œuvres exposées, d'une immense valeur».



Cela a juste pris un Américain en beau joual vert pour en venir à bout.

