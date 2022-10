À New York: seriez-vous prêt à vivre dans ce placard pour... 900$ par mois?

Partager







Une jeune femme de New York paie son appartement, aux dimensions d’un grand placard, pour pas moins de... 900$CAD par mois.

Dans une vidéo publiée au mois de septembre par l’influenceur Caleb Simpson, la créatrice de contenu Alaina présente l’appartement qu’elle partage avec son gros chien, situé dans le quartier huppé de Midtown, au beau milieu de Manhattan.

Son logis fait seulement 7 mètres carrés (80 pieds carrés). Vivre dans un espace aussi restreint l’a forcée à planifier chaque centimètre de son appartement afin d’en optimiser l’utilisation.

Vivre dans un si petit logement a été l’occasion pour Alaina de réfléchir à l’espace dont on a réellement besoin au quotidien. «Les gens ont besoin de beaucoup moins qu’ils le pensent», affirme-t-elle.

Mais un plus petit espace ne rime pas nécessairement avec simplicité. «Chaque fois que je veux sortir quelque chose [de mon placard], je dois tout bouger», illustre la jeune femme dans la vidéo.

Une salle de bain partagée avec les voisins

Toutes les pièces traditionnelles d’un logement sont comprises dans une seule: la cuisine, qui compte deux ronds chauffants et un petit réfrigérateur, la salle à manger et le salon, qui lui sert aussi de chambre à coucher avec son lit superposé au canapé. Alaina, elle n'a pas de fenêtre, mais peut se rendre sur le toit pour prendre l'air.

Pour les besoins hygiéniques, elle partage une salle de bain avec ses voisins au bout du couloir. Est-ce inconfortable de devoir marcher dans le couloir pour aller prendre sa douche? «Pas vraiment, car on est tous vraiment proches. Je peux sortir en robe de chambre sans problème», lance-t-elle.

Malgré le grand plaisir qu’elle a eu de vivre dans ce quartier pendant un an, Alaina a finalement décidé de ne pas renouveler son bail. «C’était une expérience d’un an plaisante pour comprendre ce que c'est de vivre dans un minuscule appartement à New York», explique-t-elle.

Rappelons que le prix moyen d’un appartement dans le quartier de Manhattan a dépassé la barre des 5000 $US pour la première fois en juillet dernier, ce qui représente une hausse de 30% en un an dans l'un des secteurs les plus dispendieux des États-Unis.

