Christian Bale dit que tous les rôles sont d'abord proposés à Leonardo DiCaprio

Partager







Christian Bale a affirmé qu'il n'obtenait de rôles que si Leonardo DiCaprio les refusait.

«Écoutez, à ce jour, tout rôle que quiconque obtient, c'est uniquement parce qu'il l'a laissé passer, a-t-il déclaré dans une entrevue pour le magazine GQ. Peu importe ce qu'on vous dit. Peu importe à quel point vous êtes proche des réalisateurs. Tous ces gens avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, ils lui ont tous offert chacun de ces rôles en premier. N'est-ce pas? En fait, une de ces personnes m'a dit ça... Et tant mieux pour lui, il est phénoménal.»

• À lire aussi: 14 personnages de films qui ont changé de visage au cours des années

Il a ainsi remercié avec humour l'acteur de Titanic d'avoir été très sélectif avec ses rôles et d'avoir donné une chance à ses collègues.

Le journaliste a ensuite demandé à Christian Bale s'il prenait personnellement le fait d'être choisi en deuxième après la star de The Revenant.

«Non. Savez-vous à quel point je suis reconnaissant d'avoir le moindre putai* de truc?, a-t-il répondu. Je veux dire, je ne peux pas faire ce qu'il fait. Je ne voudrais pas non plus être exposé comme il l'est. Et il le fait magnifiquement bien. Mais je soupçonnerais que presque tout le monde du même âge que lui à Hollywood doit sa carrière au fait qu'il ait laissé passer certains projets.»

• À lire aussi: Christian Bale est complètement méconnaissable

Dans son interview, l'acteur de The Dark Knight a également révélé pourquoi il ne voulait pas se considérer comme un acteur de premier plan.

«C'est juste ennuyeux. Vous n'obtenez pas les bons rôles. Même si je joue un rôle principal, je fais semblant de jouer genre, vous savez, le quatrième, ou le cinquième personnage, parce que ça vous donne plus de liberté», a-t-il ajouté.

Christian Bale joue actuellement dans la comédie Amsterdam de David O. Russell aux côtés de Margot Robbie et John David Washington.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s