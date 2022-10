Ozzy Osbourne lance sa collection de maquillage

Partager







Ozzy Osbourne fait une incursion dans le monde de la beauté.

La légende du heavy metal s'est associée aux designers de Rock and Roll Beauty pour lancer la collection de cosmétiques Ozzy Osbourne.

La gamme de 21 pièces comprend des ombres à paupières présentées dans des palettes en forme de cercueil, des rouges à lèvres d'inspiration gothique et des tatouages temporaires.

«Oh seigneur, oui! Inspirée par l'iconique Prince des Ténèbres, découvrez la collection Ozzy Osbourne - une célébration de l'icône du métal et de son style caractéristique», a commenté un représentant de la marque.

Parmi les autres produits phares de la gamme figurent une bougie et un miroir à main.

La collection Ozzy Osbourne est désormais disponible à la vente en ligne et dans certains magasins Ulta Beauty aux États-Unis.

Plus tôt cette année, les responsables de Rock and Roll Beauty ont également dévoilé des lignes de maquillage inspirées de Jimi Hendrix et Def Leppard.

