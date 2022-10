Pickle, un poney aveugle, est à la recherche d'une famille au grand cœur

Partager







Chaque semaine, nos collègues de Salut Bonjour mettent en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille pour un animal tout particulier... Pickle, un poney aveugle.

Pickle, un poney aveugle, cherche une famille au grand cœur

La SPCA de Montréal est à la recherche d’une famille bienveillante pour Pickle, un poney Hackney de 16 ans. Il séjourne actuellement dans une famille d’accueil à la campagne, en attendant qu’un foyer permanent où il pourra continuer de s’épanouir lui ouvre son cœur.

Pickle est très gentil, amical et calme. Bien qu’il soit presque totalement aveugle, asthmatique et souffre d’un trouble neurologique (sa tête est légèrement penchée), il bénéficie encore d’une belle qualité de vie. Ce gentil poney est très docile et adore se faire brosser. D’ailleurs, Pickle aime beaucoup ses humains et s’approchera de vous aussitôt qu’il entendra votre voix!

En raison de son asthme, il a besoin d’une famille attentionnée, qui a de l’expérience avec les chevaux, et qui pourra continuer à bien s’occuper de lui afin de limiter sa toux. Ainsi, quand la météo le permet, Pickle devra profiter de l’extérieur au maximum, et la poussière devra être peu présente là où il loge (p. ex. lui offrir du foin en cubes ou mouillé pour minimiser la dissémination de particules dans l’air).

Pickle est un véritable amour, et il mérite de l’attention.

Pour adopter Pickle

Si vous pensez pouvoir offrir une belle vie à Pickle, remplissez le formulaire sur le site de la SPCA de Montréal.

