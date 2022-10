Un chalet contemporain en forêt avec un spa privé, à louer à Lac-Supérieur

Partager







Pour décompresser d’un rythme de vie effréné, il n’y a rien de mieux qu’un séjour au cœur de la nature.

Véritable paradis contemporain et épuré, la Zen House à Lac-Supérieur dans les Laurentides risque de plaire aux personnes qui se cherchent un chalet pour une escapade automnale.

airbnb

Conçu dans une variété d'essences de bois, ce chalet luxueux érigé en montagne se fond au décor.

Lors de votre escapade, vous aurez l’impression que le temps s’arrête: spa privé, grande fenestration, décor zen et chambres confortables sont de la partie.

airbnb

Le Zen House peut recevoir jusqu’à six personnes avec ses trois chambres à coucher et ses deux salles de bains.

Sa superbe terrasse offre un endroit parfait pour se détendre en plein air et profiter du bain à remous. Un rond de feu permet aussi de se réchauffer et se rassembler.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir cet incroyable chalet!

Wifi, télévision intelligente équipée de Netflix, système de son Sonos, DVD, machine à expresso, Bodum, kit à fondu et raclette et four haut de gamme sont inclus dans la location.

airbnb

Les animaux de compagnie sont acceptés. Cependant, les hôtes précisent que vos petits animaux poilus doivent peser moins de 10 livres et ne doivent pas perdre leur poil pour loger dans le chalet. Des frais de 50$ supplémentaire sont à prévoir si vous prévoyez d'amener pitou avec vous.

airbnb

Les voyageurs se trouveront à 10 minutes du versant Nord de Tremblant et du parc de la SÉPAQ. Ils pourront s’adonner à de la randonnée ou simplement aller se balader dans le charmant village de Mont-Tremblant en après-midi.

Le chalet est disponible pour la location sur Airbnb. Il vous coûtera 368$ par nuit pour un séjour en octobre, par exemple.

RÉSERVEZ ICI

