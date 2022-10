4 jolies cabanes «dog-friendly» à louer au Vermont pour un week-end d’amour et d’eau fraîche

Partager







Le Vermont est certainement l’une des destinations favorites des Montréalais. Non seulement on y trouve de la bouffe locale en abondance, mais aussi des paysages à couper le souffle.

Montagnes, champs fermiers à perte de vue... Le Vermont est un endroit idéal pour se ressourcer et passer du temps en nature.

Voici donc 4 jolies cabanes à louer au Vermont!

1. Cette cabine moderne avec vue sur les champs à Hartland

Située à Hartland au Vermont, cette petite cabane autosuffisante est l'endroit tout indiqué pour décrocher et profiter d'un certain confort. Vous y trouverez un lit moelleux avec vue sur les champs, des produits locaux frais, une toilette sèche (mais moderne et confortable, promis!) ainsi qu'un coin feu à l'extérieur. Été comme hiver, ce airbnb est tout simplement magnifique!

Réservez ici

2 voyageurs

Chien permis

Air climatisé / chauffage inclus

182$ par nuit

2. Cette cabane dans les arbres à Braintree

Cette jolie cabane dans les arbres vous propose un environnement serein et confortable où relaxer en amoureux ou avec votre chien. Vous y trouverez une cuisine et une douche extérieure, un petit foyer au bois à l'intérieur et un lit confortable.

Réservez ici

2 voyageurs

Chien permis

279$ par nuit

3. Cette cabine classique au sommet de la montagne à Stockbridge

Si vous êtes à la recherche d'un chalet tout ce qu'il y a de plus classique, ce Airbnb situé à Stockbridge est pour vous. Couverture chaude, petit café siroté sur le bord du feu, tête de chevreuil sur le mur... Il n'y a pas de doute, ce chalet est un VRAI chalet!

Réservez ici

2 voyageurs

Chien permis

Air climatisé / chauffage inclus

375$ par nuit

4. Cette maison forestière moderne à Moretown

Ce joli chalet est idéal pour ceux qui voudraient s'offrir un week-end à la campagne sans laisser de côté leur confort. La décoration moderne et au goût du jour de la maison vous permettra de vous sentir comme chez vous dès que vous y aurez mis les pieds.

Réservez ici

4 voyageurs

Deux chambres

Chiens permis

306$ par nuit

