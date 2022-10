Action de grâce : Ouvert ou fermé?

Partager







L’Action de grâce aura lieu lundi et comme à chaque jour férié, on se demande quels services aux citoyens seront fermés et lesquels seront ouverts. On vous a préparé une petite liste pour vous y retrouver.

OUVERTS

Les petites épiceries, les pharmacies et les marchés publics seront ouverts en cette journée fériée, comme plusieurs centres commerciaux et commerces.

La majorité des succursales de la SAQ seront ainsi ouvertes cette journée.

Les succursales de la SQDC seront ouvertes, sauf exception pour les succursales en grève. Pour suivre la situation dans les différents établissements, la population est invitée à suivre la page Twitter de la SQDC, où des mises à jour seront publiées. Les commandes web sont toutefois maintenues dans leur intégralité.

En ce qui concerne les installations sportives et culturelles, la population est invitée à communiquer directement avec le personnel avant de se déplacer, puisque les horaires peuvent varier selon l'arrondissement.

Le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, l'Insectarium et le Planétarium, ainsi que plusieurs musées seront ouverts aux visiteurs.

Les écocentres resteront ouverts selon les horaires d'été, soit de 8h à 18h. Toutes les collectes de déchets qui ont normalement lieu le lundi sont maintenues, sauf dans Montréal-Nord, où elle est reportée au 11 octobre.

FERMÉS