Voici de quoi ont l’air les enfants de Madame Doubtfire aujourd’hui

Il y a bientôt 30 ans, en 1993, sortait Madame Doubtfire, un film familial très populaire qui a marqué une génération.

Le rôle-titre était bien sûr tenu par Robin Williams, qui nous a quittés en 2014 et qui jouait aux côtés de Sally Field et de Pierce Brosnan.

Le film raconte l’histoire d’un père qui perd la garde de ses enfants. Pour les revoir, il décide de se faire passer pour une gouvernante anglaise, Mme Doubtfire, et se fait engager par sa femme pour s’occuper de ses trois enfants.

Si Williams est resté sur nos écrans jusqu’à sa mort et si l'on a suivi les carrières prolifiques de Field et de Brosnan, les trois acteurs qui ont joué les jeunes Nattie, Chris et Lydia se font plutôt discrets depuis plusieurs années.

Voici de quoi les trois enfants stars ont l’air aujourd’hui:

Mara Wilson (Natalie «Nattie»)

La plus jeune de la fratrie était jouée par Mara Wilson, qui avait cinq ans au moment du tournage, et qui allait devenir une véritable enfant star des années 1990. Après ses débuts dans Madame Doubtfire, Wilson a en effet joué dans Miracle sur la 34e rue en 1994 et Matilda en 1996, entre autres.

Après une carrière bien remplie, la jeune Mara s’est retirée du grand écran pour poursuivre ses études pendant les années 2000. Elle est revenue devant la caméra en 2012 et a fait quelques petites apparitions depuis. En 2016, elle a publié un livre, Where Am I Now?, dans lequel elle raconte qu’elle est devenue une star «un peu par accident».

Aujourd’hui âgée de 35 ans, elle consacre une partie de son temps à des organismes qui œuvrent en santé mentale auprès des adolescents.

Matthew Lawrence (Chris)

Matthew Lawrence avait 13 ans lorsqu’il a interprété l’enfant du milieu et seul garçon de la famille, Chris Hillard. Le jeune adolescent avait déjà de l’expérience à l’époque, car il avait joué dans le populaire téléroman Dynasty.

Après Madame Doubtfire, l’acteur a continué dans le métier et a décroché plusieurs petits rôles avant de se consacrer aux comédies musicales.

On le connaît aujourd’hui pour ses rôles dans Boy Meets World et Brotherly Love, série dans laquelle il a joué avec ses vrais frères, Joey et Andrew. Plus récemment, on l'a vu dans l’édition spéciale célébrités de Worst Cooks in America, en 2022.

Il fait maintenant régulièrement des live sur Instagram avec des animaux sauvages dans sa cour.

L’acteur de 42 ans s'est marié avec la danseuse et animatrice Cheryl Burke en 2017, mais, en février dernier, les rumeurs voulaient que celle-ci ait demandé le divorce.

Lisa Jakub (Lydia)

La comédienne, qui est née à Toronto, avait 15 ans lorsqu’elle a interprété l’aînée du clan Hillard.

Selon ce que rapporte Hello Magazine, la jeune actrice avait été expulsée de son école secondaire parce qu'elle avait manqué trop de jours de classe lors du tournage de Madame Doubfire. Lorsque Robin Williams avait appris la nouvelle, il avait écrit une lettre au directeur de Lydia pour tenter de le convaincre de réintégrer l'élève. «L’école a fait encadrer la lettre de Williams mais ne m’a jamais permis de revenir!»

On a vu la Canadienne au cinéma et à la télé pendant les années qui ont suivi la sortie du film. Elle est notamment apparue dans le film Independence Day et la série Jack & Jill.

La comédienne, qui a 43 ans aujourd’hui, est bien active sur Instagram et Twitter, où elle a donné de ses nouvelles ainsi en 2018: «Après Madame Doubtfire, j’ai joué pendant huit ans, ensuite j’ai travaillé dans le communautaire, je me suis mariée, je suis allée à l'université, j’ai écrit et publié deux livres, j’ai eu quatre chiens, j’ai enseigné le yoga et là, je m’apprête à me faire un burrito».

Not Just Me, de Lisa Jakub, est offert ici et You Look Like That Girl est offert ici.

Des retrouvailles en 2018 après 25 ans

En 2018, pour célébrer le quart de siècle de ce film culte, les trois comédiens se sont réunis aux côtés de Pierce Brosnan. Leurs retrouvailles ont été filmées par Today:

